Ungdomsråd i tæt kontakt med alle kommunens unge

- Vi synes også, det er godt, at folkeskoleeleverne kommer med til sådan et møde. De er jo lige et mulehår yngre end de, der sidder i Ungdomsrådet. Det giver ydermere nogle andre synspunkter ved, at de er med, siger John Jensen.

- Hele idéen med, at vi har nogle med fra vores klubber, er, at de skal komme med plusser og minusser til, hvordan det er, at være ung i kommunen, siger John Jensen, ungdomsskoleleder.

Ungdomsskolen kommer til at have repræsentanter med fra deres fire klubber i kommunen, Opsund, Ringkøbing, Skjern og Hvide Sande. I alt vil der være cirka 20-24 elever.

Ringkøbing-Skjern: 6. december står Ungdomsrådet for en workshop, hvor der skal diskuteres input til ungepolitikken, som gives videre til byrådets politikere.

Skal appellere til unge mellem 13-25

Formanden for Ungdomsrådet synes, det er godt med et indspark fra folkeskolen.

Udover workshoppen har Ungdomsrådet også været rundt på folkeskoler i for at holde oplæg omkring rådet, og hvad de sidder og arbejder med.

- Det gavner os rigtig meget at være ude på folkeskolerne og holde de her workshops, når vi skal snakke for de unge i kommunen mellem 13-25 år. Ungdomsrådet består af 15 medlemmer alle sammen fra gymnasiet eller handelsskolen, så vi kan jo kun tage udgangspunkt i, hvordan vi har det som unge, men ikke hvordan en elev i 8. klasse har det, siger Niklas, formand for Ungdomsrådet.

Det er dog ikke kun de yngre, Ungdomsrådet skal appellere til, men også de, der er mellem 20 og 25 år. De er selvfølgelig også blevet hørt sådan man kan få vendt alle sider af sagen.

Al den data er blevet indsamlet for at hjælpe Ungdomsrådet med at strukturere en ungepolitik.

Arbejdet med ungepolitikken har stået på i over et år nu, og Ungdomsrådet er begyndt at arbejde tæt sammen med nogle byrådspolitikere for at færdiggøre ungepolitikken.