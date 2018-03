Ungarns ambassadør vender tilbage til Lønborg

László Hellebrandt deltager for fjerde år i træk i langfredagsgudstjenesten for at mindes båndet mellem ungarer og lokale beboere, der blev knyttet i marts 1945.

LØNBORG: Ungarns ambassadør László Hellebrandt kommer til Lønborg for at deltage i langfredagsgustjenesten den 30. marts klokken 10.30.

Det er blevet en tradition for ambassadøren at være i Lønborg hvert år langfredag, hvor han mindes det bånd, der blev knyttet mellem ungarske soldater i tysk tjeneste og lokalbefolkningen i Lønborg i besættelsens sidste måneder.

En flok forkomne ungarske soldater blev sendt til Lønborg i marts 1945. Trætte ankom de til sognet, og der gik bud til sognepræst Bork Hansen, om han ville holde en gudstjeneste særligt for dem langfredag. Noget modstræbende sagde han ja, men betingede sig, at den skulle holdes separat fra dem, efter den ordinære gudstjeneste for menigheden. Dog blev menigheden i kirken, da soldaterne kom ind, og gudstjenesten gav en forståelse af, at bag uniformen var der mennesker, som lige så lidt ønskede krig som danskere.

Ungarerne blev taget godt imod, og der blev indgået en aftale om, at skulle det komme til opgør i krigens sidste dage, ville ungarerne desertere og forsvare lokalbefolkningen.

Dog var det et kapitel af sognets historie, der gjorde så ondt, at man indgik en stiltiende aftale om ikke at snakke om det mere. Det var først, da journalist og forfatter Søren Peder Sørensen begyndte at undre sig over, hvorfor der var så mange i Lønborg, der havde kontakt med ungarere, at historien kom frem til eftertiden.

Søren Peder Sørensen, der er barnebarn af den daværende sognerådsformand, har forsket i det glemte kapitel om de ungarske soldater i over 20 år.

Ved 70-året for gudstjenesten blev der holdt en mindegudstjeneste i Lønborg. Her deltog László Hellebrandt, og han blev så bevæget på sine landsmænds vegne, at han ikke kunne holde den planlagte tale.

László Hellebrandt stopper som ambassadør i løbet af foråret, og det bliver sidste gang, han i den egenskab kommer til Lønborg. I øvrigt falder langfredag på samme dato som i 1945.