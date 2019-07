Opdateret klokken 23.30: Forsvaret og politiet oplyser mandag kl. 23.30, at den 20-årige mand er fundet i fjorden. Han er reddet op af helikopteren og er i god behold. Læs mere her.

Ringkøbing: Tre redningsbåde er netop nu ude for at lede efter en 20-årig sejler på Ringkøbing Fjord.

Den unge tyske mand, der er en erfaren sejler, er på ferie i Danmark med sine forældre. Han stod klokken 14 i dag ud fra Ringkøbing i en laserbåd og havde fortalt, at han ville være tilbage klokken 19.

Da han ikke kom hjem til aftalt tid og det ikke var muligt at få kontakt til ham, blev der slået alarm til politiet.

Kort før klokken 21 sejlede redningsbåde ud på fjorden for at eftersøge manden - to fra Hvide Sande og en RIB-båd fra Ringkøbing.

Indsatsleder hos Midt- og Vestjyllands Politi Kent Hvam Hansen fortæller, at en helikopter lige nu er på vej mod Ringkøbing. Til stede på havnen er også adskillige politibiler, en akutlægebil og en SAR-bil - det er en speciel Search and Rescue-bil med radar og scanner.

Opdateres