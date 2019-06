Ung mand stukket med kniv: 24-årig kvinde fængslet i fire uger

SKJERN: Den 24-årige kvinde, der mandag morgen blev anholdt for at have stukket en 18-årig mand fra Skjern med en kniv, er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Kvinden, der også er fra Skjern, blev mandag eftermiddag fremstillet ved et grundlovsforhør ved retten. Hun var i første omgang sigtet for drabsforsøg, men sigtelsen blev undervejs ændret til den mildere forseelse grov vold. Hun nægtede sig dog skyldig og forklarede i retten, at hun måske havde haft et blackout og derfor ingen erindring har om knivstikkeriet, der skete i en lejlighed på Østre Alle i Skjern.

Den 18-årige, der slap fra overfaldet med overfladiske skrammer, var inden grundlovsforhøret blevet kortvarigt afhørt af politiet. Kvinden og manden kendte hinanden i forvejen, men det er uvist, om der forinden var uoverensstemmelser mellem dem.

Kvinden valgte at kære kendelsen om varetægtsfængslingen til Vestre Landsret.