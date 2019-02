Ung mand kom alvorligt til skade under drejebænk

TARM: En 21-årig mand fra Tarm kom slemt til skade, da han fredag eftermiddag skulle flytte en 1500 kilo tung drejebænk sammen med to kammerater på en adresse på Egvadvej, syd for Tarm.

Drejebænken, der er af metal, væltede over den unge mand, som fik overkroppen i klemme. Hans venner slog alarm med det samme og formåede desuden at få ham fri inden redningsberedskabet nåede frem. Han blev kørt på sygehuset i Herning, men her vurderede lægerne at skaderne var mere alvorlige end som så.

- Han blev overført til sygehuset i Aarhus, fordi man frygtede, at han havde indre blødninger, fortæller vagtchef Ole Vanghøj ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet har ikke siden fået en opdatering fra sygehuset, der stadig har manden indlagt.