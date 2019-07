Skjern: En ung mand fra Skjern har tydeligvis ikke hørt godt nok efter, da han tog kørekort, for så ville han vide, at man ikke skal sætte sig bag rattet, når man har drukket for meget.

Politiet kunne stoppe den 19-årige natten til lørdag klokken 1.05 på Vardevej i Skjern, og her blæste han over det tilladte i alkometeret, og blev derfor taget med til en blodprøveudtagelse på stationen.