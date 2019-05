SKJERN: En 25-årig mand blev onsdag afsløret i at have været lidt for kreativ. Onsdag formiddag bed politiet nemlig mærke i hans nummerplade, for tallene så ikke helt ud, som man kunne forvente for en nummerplade.

Nummerpladen viste sig da også at være falsk, da politiet kiggede nærmere på sagen på Klostermarken i Skjern.

Derfor bliver den unge man nu sigtet for dokumentfalsk.