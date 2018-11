Ung mand blev overfaldet på Queens

SKJERN: Natten til fredag endte i et voldsomt slagsmål for en flok unge mennesker, der besøgte Queens Pub i Skjern. En 20-årig kvinde og to mænd på 20 og 22 år kom i tumult med to andre mænd på pubben ved halv to-tiden. Det fortsatte i gården bag ved pubben, hvor den ene af de to unge mænd fik regulære tæsk af de to endnu ukendte mænd. Den unge mand fik flere knytnæveslag, ligesom han blev slået i hovedet med en flaske, sparket og fik ansigtet slået ned i asfalten. Kvinden og den anden unge mand blev ligeledes overfaldet. Politiet er i gang med at efterforske sagen og finde frem til de to slagsbrødre.