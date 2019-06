SKJERN: Det er aldrig en god idé at stjæle, og det kan slet ikke svare sig at blive stemplet som butikstyv for en håndfuld slik. Men det var, hvad der skete for en 19-årig mand fra Troldhede, da han ved 17-tiden onsdag besøgte Netto i Skjern. Den unge mand ville stjæle slik for 20 kroner, men personalet i butikken opdagede det, pågreb ham og tilkaldte politiet, der sigtede ham for butikstyveri.