Ung bilist får kørselsforbud for manglende opmærksomhed

SKJERN: En 19-årig mand har fået kørselsforbud, efter at han i december 2018 var årsag til et trafikuheld på Lønborgvej ved Skjern. Den 19-årige overså i krydset ved Klostervej, at den forankørende bil var standset for at holde tilbage for en tredje bil, som skulle svinge til venstre. Den unge bilist ramte derfor den anden bil, som blev skubbet op i den tredje. I retten erkendte han sin skyld i uheldet, der alene kostede materiel skade. Han fik en bøde på 2500 kroner og fik på grund af sin unge alder et kørselsforbud.