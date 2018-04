Undervisere på skolebænken

Nye redskaber

På erhvervsuddannelserne er lærerne som regel fagfolk inden for deres fag, og for at blive undervisere har de på et tidspunkt gennemført et pædagogisk grundkursus.

I dag stiller Undervisningsministeriet krav om, at underviserne på alle landets erhvervsskoler skal tage en pædagogisk diplomuddannelse.

- Det meste af det, vi har lært, er noget, vi gjorde i forvejen - nu har vi bare fået teorien på plads, så vi endnu bedre kan forklare, hvorfor vi gør, som vi gør, siger Allan Kristiansen.Det er ikke bare sådan lige til at sende en hel medarbejdergruppe på efteruddannelse på én gang. Der har derfor gennem de seneste 18 måneder været ansat vikarer, så eleverne stadig har fået kvalificeret undervisning.

Samtidig er efteruddannelsen foregået på Skjern Tekniske Skole, fordi skolens egne undervisere selv kunne danne et helt hold.

- Vi har fået det ud af det, som vi gerne ville have, da vi gik i gang. Vi har fået konkrete redskaber til at gøre undervisningen for vores elever endnu bedre, og vi har fået et fælles sprog og en fælles forståelse for vores pædagogiske arbejde her på skolen, siger uddannelseslederen.