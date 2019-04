RINGKØBING-SKJERN: Tusindvis af forældre til børn i folkeskolen modtager i disse dage pr. e-mail ét eller flere spørgeskemaer fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Formålet er at undersøge forældrenes tilfredshed med deres børns skolegang, fortæller udviklingskonsulent Jens Ole Koch i en pressemeddelelse.

"Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet sit med dit barns skole?", lyder et af spørgsmålene.

"Hvor tilfreds eller utilfreds er du med skolens arbejde med at inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område, fx til museer og virksomheder?", lyder et andet.

Det er tilfældigt, om det er mor eller far, der modtager spørgeskemaet; men har forældre flere børn i folkeskolen, modtager de ét skema pr. barn.

Det drejer sig nemlig om at få belyst, hvordan forældrene opfatter barnets skolegang med udgangspunkt i det enkelte barn, understreger Jens Ole Koch.

For at få maksimal udbytte af undersøgelsen, håber han, at rigtig mange forældre vil svare på de 31 spørgsmål.