Underskriftindsamlinger: SF'er roser aktive borgere

Partiet bag borgerdrevne forslag er glad for, at borgerne allerede har taget muligheden til sig. 1.148 underskrifter giver dog ikke automatisk ja fra politikerne.

Ringkøbing-Skjern: SF's gruppeformand Pia Vestergaard er begejstret over, at borgere i både Videbæk og Skjern allerede har benyttet sig af den nye mulighed for at få en lokal sag taget op i byrådet.

Begge byer er nået i mål med at samle de nødvendige 1.148 underskrifter, der skal til. Dermed skal politikerne nu diskutere genåbning af borgerservice i Videbæk og ændring af parkeringsreglerne i Skjerns midtby.

- Det er fantastisk dejligt, at borgerne har lyst til at bruge muligheden for at få deres egne sager på dagsordenen. Der er tale om nogle gode sager, som betyder noget for de mennesker, der har skrevet under. Derfor har jeg det godt med, at vi som politikere har forpligtet os til at diskutere sagerne, siger Pia Vestergaard.

Det var SF, som sidste år tog initiativ til at indføre borgerdrevne forslag. Det fik opbakning fra hele byrådet og blev indført ved årsskiftet. Under en måned senere er der altså nu to konkrete sager på vej til politikerne.

Pia Vestergaard afviser, at politikerne nu også er forpligtet til at sige ja til borgerforslagene.

- De konkrete sager er gode. Jeg har ingen problemer med at ændre parkeringstiderne i Skjern, og jeg mener, der er behov for at se på, om vi kan tilbyde borgerservice rundt om i hele kommunen - måske kan bibliotekerne inddrages. Men jeg mener ikke, at vi som politikere bliver presset til at sige ja, fordi 1.148 borgere har afleveret en underskrift. Vi har forpligtet os til at tage debatten, siger hun.

Men vil det ikke være svært som lokal valgt byrådsmedlem at stemme imod et forslag, som 1.148 borgere i ens hjemby ønsker vedtaget?

- Vi er valgt til at varetage interesserne i hele kommunen. I dag vil der også være borgere, som henvender sig for at få en bestemt sag taget op. Derfor mener jeg ikke, at presset er større end før. Vi har et repræsentativt demokrati, og er vælgerne utilfredse med byrådets beslutninger, har de mulighed for at stemme anderledes til næste valg, siger hun.

Så du vil ikke lade dig påvirke af næsten 1.200 underskrifter?

- Ikke mere end jeg er blevet, når jeg før har fået henvendelser. Med de borgerdrevne forslag har vi forpligtet os til at lytte til borgerne og til at diskutere sagen. Nu skal vi klædes på, inden vi tager endelig stilling, siger Pia Vestergaard.