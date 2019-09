Underskrift eller undergang? Lokalt firma følte sig presset til at indgå overenskomst med 3F

Et besøg på byggepladsen i Gødstrup satte gang i en lavine for anlægsgartnerfirmaet Lauge Bonde i Borris. 3F krævede overenskomst. Ellers blev firmaet lammet af konflikt. Lauge Bonde så sig nødsaget til at skrive under på en 3F-overenskomst. Tilbage sidder en frustreret virksomhedsejer, og frustrationen er ikke mindre hos medarbejderne, der føler, at de er dårligere stillet end før.