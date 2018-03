Bølgerne gik højt, da Vestjysk Landboforening holdt generalforsamling; kun ét emne gav anledning til virkelig debat - ulven.

LØNBORG: - Der bliver flere og flere ulve, og det er hver uge, at vi ser får blive slagtet. Det står i skærende kontrast til den kontrol, som Dyrenes Beskyttelse laver af økologisk svineproduktion, hvor foreningen kræver, at grise med halebid skal skydes. Dyrenes Beskyttelse vil derimod gerne have ulven til at slagte får. Ulven skal skydes - bum-basta! Sådan lød et indlæg fra Hans Østergaard, Ringkøbing, da ulve-problematikken kom til debat på Vestjysk Landboforenings generalforsamling på Lønborggaard tirsdag. Emnet fyldte ikke særligt meget i formand Søren Christensen beretning; han efterlyste en balance mellem landbrugets behov for at beskytte husdyrene og kravet om, at der også skal være plads til ulven. - Ulve er med til stresse vore husdyr. Vi oplever derfor et behov for at få lov til at regulere ulve, sagde han. Men da beretningen kom til debat, gik det løs, og Hans Østergaard var ikke den eneste, der var træt af Canis lupus' tilstedeværelse i det vestjyske landbrugslandskab.

Generalforsamling Cirka 250 personer var til generalforsamling i Vestjysk Landboforening på Lønborggaard.Formand Søren Christensen blev genvalgt som formand.



Desuden blev Dorthe Krogsgaard, Holmsland, nyvalgt til bestyrelsen som afløser for Kjeld Pedersen, ligeledes Holmsland.



Alex Ostersen, Borris, blev genvalgt til bestyrelsen, der desuden består af Jacob Spangsberg, Niels Chr. Polsen, Flemming Nyborg Jensen, Hans Chr. Tylvad.

Skærpet politik Han fik blandt andet opbakning af Hans Jørgen Dahl, formand for Skjern Jagtforening. - Der er stor opbakning fra jægere i området til at støtte landbruget i en regulering af ulvene. Det er mennesker, der har lavet reglerne, og derfor kan vi også lave dem om, sagde han. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) deltog, som han plejer, i generalforsamlingen, og han troede ikke på, at der vil ske en generel regulering af ulvebestanden. - Ulven er totalfredet, og du må overhovedet ikke røre ved den uden at komme to år i fængsel. Men vi har behov for, at vi kan regulere en problemulv, der vender tilbage til "madkassen" ude i marken, sagde han. - Jeg har derfor sagt, at vi inden sommerferien skal have en ny forvaltningsplan, så vi lettere og ubureaukratisk kan regulere ulven. Sammen med Tyskland er vi også i gang med at få ændret EU-direktivet om fredning, og det håber jeg, at vi i løbet af et års tid kan få lavet om på, sagde Esben Lunde Larsen.