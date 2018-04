Ulvekritiker: Frygtede det ville ske når man ikke lytter til folk

Ringkøbing-Skjern: Ulve-debattør Erik Poulsen, der argumenterer for en regulering af ulvebestanden, tager kraftigt afstand fra mandagens nedskydning af en ulv ved Ulfborg.

- Man skal ikke gøre noget ulovligt, men jeg har frygtet denne situation, siden jeg gik ind i ulvedebatten. Jeg frygtede netop, det ville ske, hvis man ikke finder en anden politik og lytter til de borgere, der er bange for ulven. Så episoden kommer ikke bag på mig. Jeg er ked af, det er sket, for det er ikke sådan, vi skal forvalte ulv i Danmark. Der skal ikke være selvtægt, siger Erik Poulsen.

Han opfordrer til dialog og til at finde en balance, som størstedelen af befolkningen er enige om.

- Jeg er klar over, at vi aldrig bliver helt enige, men vi skal ikke have en stemning af, at 'det er okay at skyde ulven, og det tager vi vores rap for, for der er ikke andre udveje'. Jeg har frygtet, at nogen i frustration ikke har kunnet se anden udvej end det her, siger Erik Poulsen, der er redaktør af facebook-siden 'Her er ulven i Danmark'.

Senest har han meldt sig som kandidat til opstillingen til Europaparlamentsvalget for Venstre. Det er også sket med afsæt i ulvedebatten.

- Der mangler lydhørhed over for ulveberørte borgere. Danmarks Naturfredningsforening siger, at EU siger, at vi ikke må gøre noget, og på den måde er der skabt en stemning af, at 'vi ikke kan gøre noget ved det', og det udløser frustrationsreaktioner, som dette her måske er, siger Erik Poulsen.

- Mange har opfordret mig til at gøre noget politisk, fordi EU fremhæves som betonklodsen, som forhindrer en anden forvaltning. Men EU forhindrer ikke regulering af ulven. Og det er præcis for at undgå, at der sidder én og føler sig indebrændt og går ud og laver selvtægt. Det kan ikke være rigtigt, at nogen skal føle sig så presset, at de går ud og gør noget så torskedumt, når vi har et system, hvor vi kan gøre noget på lovlig vis.

Erik Poulsen overværede i går den stiftende generalforsamling i foreningen Ulvefrit Danmark, men melder sig ikke ind, da han ikke mener, det er realistisk at få ulven helt ud af Danmark.

- Men foreningen blev stiftet af bekymrede borgere, som forsøger at påvirke forvaltningen, og det er den rigtige måde at gøre det på, siger han.