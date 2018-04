Ulve-ven: Forfærdeligt at nogen kan gøre sådan noget

- Der sagde jagtlederen, at hvis jægerne så en ulv, skulle de bare plaffe den ned, og så kunne den blive smidt i et biomassefyr. Jeg troede, at jægerne bare var store i kæften og skulle prale, men nu viser det sig, at nogen er villig til at gå til håndgribeligheder, siger Jonna Odgaard.

Hun har for nyligt hørt et medlem af Danmarks Naturfredningsforenings bestyrelse fortælle om et lokalt jagtselskab, hvor der blev talt om at skyde ulve.

- Jeg synes, det er forfærdeligt, at nogen kan gøre sådan noget. Det er min værste frygt, der nu er blevet virkelighed. Der har jo gået rygter om, at jægere siger, at 'ulven skal bare skydes'. Det samme har de skrevet til mig i anonyme breve, siger Jonna Odgaard.

Hun håber, at episoden i Ulfborg vil "få jægerne til at besinde sig".

- Det er dybt forkasteligt, at de ikke kan holde orden i egne rækker. Jeg opfordrer Jægerforbundet til at give medlemmerne en opsang for at få dem til at holde op med at opfordre til at skyde ulven. Det er kriminelt, og gerningsmanden kan få to års fængsel. Jeg troede, at den risiko ville holde folk fra det.

Hun peger på, at der er forsvundet fire ulve, hvis kadavere aldrig er fundet.

- Derfor er forskerne bange for, at de også er skudt og destrueret. Det er forfærdeligt, at nogen kan hade et dyr så meget, at de er villige til begå ulovligheder. Men jeg er glad for, at han er blevet pågrebet. Det kan forhåbentlig statuere et eksempel på, at hammeren falder, siger Jonna Odgaard.