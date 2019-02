Videbæk: Ved et indbrud i en bolig på Vandmøllevej i Videbæk i sidste uge, måtte tyvene gå tomhændede derfra igen. Gerningsmændene skaffede sig adgang gennem et kældervindue, men smuttede øjensynligt derfra igen uden at tage noget med. Det er da heller ikke sikkert, at der var noget af det, tyve normalt går efter, tilbage i boligen, da huset også for tre uger siden var udsat for indbrud.