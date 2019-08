Uheld på første dag: Vattenfalls entreprenør gravede i fredet klit

Ejeren af klitarealet, Lars Schwartz Hansen bekræfter, at hullet i klitten er blevet tildækket igen, og at han ikke vil gøre mere ved episoden.

- Aarsleff - vores entreprenør - er kommet til at grave på den forkerte side af vejen. Det er meget beklageligt, og det er vi kede af og frustrerede over. Vi har kontaktet lodsejeren og talt med formanden for beboerforeningen og beklaget, at det er sket. Vi har også underrettet kommunen, det er jo et naturområde, og der skal ikke graves dér. Vi har underrettet kommunen og sagt, at vi undersøger, om der er noget, der skal genoprettes, og det gør vi, hvis det er tilfældet, siger kommunikationschef Esben Baltzer, Vattenfall.

Sundhedsrisiko

Lars Schwartz Hansen har derimod andre bekymringer i forbindelse med kablerne, der skal anlægges på hans ti hektar fredede klitareal.

Der skal underbores 400 meter kabler gennem arealet fra stranden og ud til Holmsland Klitvej. Der er tale om to kabelsystemer på 66 kilovolt. Ved hjælp af en borerig installeres et føringsrør under terrænet, som kablerne efterfølgende kan trækkes igennem. Kablerne ligger i fire til 20 meters dybde.

Kablerne vil komme til at ligge 60 meter fra Schwartz Hansens sommerhus.

- Vi er bekymret over, at der kommer højspændingsledninger på grunden. Det er videnskabeligt bevist, at der er en sundhedsrisiko forbundet med kablernes magnetfelter. Det er vi ikke glade for, siger Lars Schwartz Hansen.

Han nægtede at lade Vattenfall trække kablerne på hans grund, men en ekspropriation har tvunget arbejdet igennem. Endnu mangler der at blive udmålt og udbetalt en erstatning.

- Vi er selvfølgelig bekymret for, om de laver flere fejl. Det her er jo blot første dag, og så er vi bekymrede for, om de kan over deres aftaler. Det kan også undre, at man lægger kablerne nu, når man endnu ikke ved, hvor møllerne skal hvor møllerne skal stå. Der kan jo ske meget på tre år, og vi håber, at møllerne slet ikke kommer, siger Lars Schwartz Hansen.

Arbejdet langs kabeltracéet foregår frem til 1. november. Ifølge planen skal Vesterhav Syd-møllerne være i drift i fjerde kvartal 2023.