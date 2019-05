HOVEN: En 30-årig mand fra Vildbjerg brækkede et ribben, da han lørdag ved 10-tiden kørte galt på Herningvej ved Hoven. Manden mistede herredømmet over bilen, røg i en grøft og endte til sidst på en mark. Politiet mistænker manden for at være påvirket af alkohol, og han måtte derfor afgive en portion blod, som skal be- eller afkræfte mistanken.