Uheld: Ung kvinde var påvirket af alkohol

BORRIS: En 25-årig kvinde fra Thyholm fik alkometeret til at reagere, da hun i går eftermiddag blev bedt om at puste i det. Kvinden var ved 15-tiden årsag til et færdselsuheld på Arnborgvej, da hun overså og påkørte to forankørende biler, som satte farten ned. Den ene bil, der blev først af en 36-årig mand fra Billund, røg i grøften. Den 36-årige måtte sammen med føreren af den anden bil, en 43-årig mand fra Slagelse, og en passager en tur omkring sygehuset for at blive tjekket. Kvinden er nu sigtet for spirituskørsel.