Ugens anbefalinger:

1) Yndlingsnissen i Ringkøbing

Fredag er min sidste dag på arbejde, inden jeg stempler ud og holder juleferie. Det, tror jeg, skal fejres med en tur på Torvet i Ringkøbing. Mellem klokken 14 og 15 optræder min alletiders yndlingsnisse Pyrus nemlig!

Jeg er en af dem, der er vokset op med Pyrus i fjernsynet i december. Både som julekalender og på film. Jeg tror endda, at der et eller andet sted hjemme ved mine forældre ligger en Pyrus-bog. Og jeg er helt sikker på, at der gemmer sig en cd med sangene fra julekalenderen Pyrus i Alletiders Eventyr.

Dengang, hvor jeg ikke helt var gammel nok til at cykle i skole, kørte min far mig frem og tilbage hver dag. Mange af timerne blev brugt på at høre cd-samlingen Shu-bi-dua 200, men i lange perioder var det Pyrus-sange, der fandt vej til højttalerne. Jeg hørte den cd året rundt, så jeg er meget overrasket over, at min far ikke på et eller andet tidspunkt knækkede den i stykker - det havde været forståeligt.

Jeg følger også troligt med i Alletiders Julemand, der er en af TV2's julekalendere i år - og mon ikke Pyrus også i år redder julen?