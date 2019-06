Ugens anbefalinger: Tre X´er til den kommende uge

X ved valg Så spidser det til. På onsdag er valg, og det betyder, at jeg i dagene op til vil følge tæt med i nyhedsstrømmen, for der er lagt op til det mest spændende valg i årtier. Mit bud er, at vi skal helt tilbage til Jordskredsvalget i 1973 for at finde noget, der er mere uforudsigeligt end dette folketingsvalg. Intet er afgjort på forhånd, og nok er der mange meningsmålinger, men som Erhard Jacobsen engang sagde: Jeg tror ikke på en meningsmåling, jeg ikke selv har manipuleret med! Som journalist har jeg en misundelsesværdig parket at opleve det hele fra. Der findes ikke noget så intenst og sitrende som en redaktion på en valgaften. Den stemning kan ikke beskrives, men skal opleves. Og til en valgaften hører sig altid en god forplejning med stegt flæsk og persillesovs. I aftenens anledning er det omdøbt til valgflæsk med persillesovs. Jeg vil i den forbindelse komme med en opfordring: Stem! Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen: Andre steder i verden er der slet ikke mulighed for at give sin mening til kende. Derfor skal vi værne om den mulighed, og har man stemt, kan man i de næste fire år brokke sig med god samvittighed. Til de, der bliver valgt, vil jeg på forhånd ønske et stort tillykke. Jeg har dog en bøn til alle valgte, uanset partifarve. Opfør jer ordentligt og løft jeres opgave med værdighed. Politikerlede har intet samfund brug for. Til alle vælgere vil jeg sige: Tal pænt om dem, du er uenig med.

X ved folkelighed Nok er onsdag en valgdag, men det er også Grundlovsdag. I Skjern holdes der grundlovsmøde i Anlægget, og det foregår i samarbejde med foreningslivet i Tarm. Jeg kan snart fejre kobberbryllup med Dagbladet, og i den tid holder man naturligvis også øje med andres parforhold. Og det er en stor glæde at se, at Skjern og Tarm i løbet af de år har smidt den gamle strid i strid i Skjern Å og nu samarbejder om tingene. Tidligere amtsrådsmedlem Knud Jacobsen kommer og taler, og arrangørerne har en helt stribe programpunkter, der skal gøre det til en festlig dag. Og det er sådanne arrangementer, man bør gå noget mere til. Demokratiet har sine vanskeligheder i tiden, hvor tilliden til politikere er lav. Jeg tror på, at folkelighed er vejen frem, og for befolkningen ligger der en kæmpe opgave i at insistere på, at demokrati altså også handler om folket. Det kan man markere ved at deltage i de mange arrangementer, der indbydes til. Man kan deltage i debatten, for samtaler og en sang fra Højskolesangbogen kan altså noget, som en video på Youtube slet ikke magter. Så er det i øvrigt en fornøjelse, at TV2 har genoplivet Højlunds Forsamlingshus i forbindelse med valget. Jeg kan jo huske, da det var Gertrud Højlunds far, Niels Højlund, der bestyrede forsamlingshuset, og Gertrud Højlund kan nøjagtig det samme med at skabe en folkelig debat om vores fælles anliggender. Det har vi brug for. I Norge fejrer man nationaldag med optog og festligheder. Lad os begynde en lignende bevægelse i Danmark på grundlovsdag. Vi har så meget, vi kan fejre, og som vi kan være stolte af. En anden ting: Hvornår er naturen flottere til Dannebrog, end i juni?

X ved grøn Til pinse, når skoven bli'r rigtig grøn, så skal vi derud hver en gårdmandssøn... Nu er der ikke så mange gårdmandssønner, som da Ib Schønberg sang den, men uanset hvem man er, så tag i skoven eller gå i mark og vang. Pinsetiden er noget af det smukkeste, som dansk natur kan byde på. Sidste år gik jeg ind i Lycrabevægelsen, da jeg købte en cykel, så hvis du har en cykel, så tag den derud og mærk duftene og lydene. Nu er skovene ikke det eneste, der er grønt lige i tiden. Skjern Håndbold spiller om en bronzepokal til samlingen, og de har brug for al den opbakning, der kan mobiliseres. Jeg bed negle under den sidste kamp mod GOG, og ærgrede mig da også såre, da det ikke lykkedes at komme op på det næstsidste trin inden guldet. Men lad være med at bruge tiden på at være mandagstrænere og snakke om, hvad der kunne have været anderledes. De har gjort, hvad de kunne, og en bronzepokal vil også pynte i pokalskabet. Spillerne har slidt og kæmpet en hel sæson, og har virkelig fortjent et klap på skulderen og alt den støtte, de kan tilkomme. God weekend og godt valg!