Ugens anbefalinger: Skilteskovtur, robotter og en tur i trædemøllen ved gratis festival

1) Politik, tak

Skovtur passer til maj ligesom persille passer til nye danske kartofler - det vil sige perfekt. Men eftersom vejrudsigten for den kommende uge ikke ser ud til ligefrem at råbe på picnic-kurve og instagram-øjeblikke i skovbunden, vil min anbefaling for den kommende uge være at gå en tur i skilteskoven i stedet.

Eller med andre ord: Lad os benytte den dobbelte valgkamp, som er i fuldeste gang i øjeblikket, til at komme ud og få en snak med nogle af alle de gode kandidater, som for øjeblikket befolker gader og stræder i de fleste byer. Og husk at snakke med både dem, du mener dig enig med, og dem, du mener dig uenig med - ikke mindst det sidstnævnte kan gå hen og være spændende, hvis man taler og lytter med respekt for hinanden.

Onsdag kan man endda være med i en omgang skøn?sang ved et alternativt Venstre-arrangement på Lønborggaard. Om der bliver sangduet eller sangduel mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen og Venstres næstformand Kristian Jensen, som begge deltager, skal være usagt - men lidt disharmonisk lød det nu, da Lars Løkke Rasmussens bog i ugen, der gak, kom noget bag på hans næstformand. Forhåbentlig ender det ikke i sangkrig på onsdag ...

Lørdag er der paneldebat på Torvet i Ringkøbing. Vi håber på godt vejr og stort fremmøde.

Og søndag skal jeg - og forhåbentlig rigtig mange andre - naturligvis hen for at stemme til Europa-Parlamentet.

Med andre ord en uge, som uanset vejret er en fornøjelse for enhver med interesse for politik.

2) Robotterne er her Hvis jeg skulle komme til at trænge til en lille pause fra politik og politikere i ugens løb, kunne jeg godt finde på at kigge efter noget helt andet - nemlig robotter. Årets sandskulpturfestival i Søndervig åbnede i denne uge, og Dagbladets udsendte var ved at gå bagover i beundring over den tekniske kunnen, som sandskulptører fra 18 forskellige nationer har lagt for dagen. Skulpturfestivalen giver et kig ind i en robotdomineret fremtid - eller er det også nutid? - modelleret i sand. En 200 meter lang og syv meter høj mur omgiver 10 soloskulpturer, formgivet af skulptørernes frodige fantasi og store tekniske kunnen. Det skal opleves - om ikke i den kommende uge, så lidt senere på sommeren. Der er heldigvis god tid; sandskulpturfestivalen varer helt indtil 27. oktober.

3) Festivaler i øst og vest Den kommende weekend byder på festivaler både i Borris og i Hvide Sande. I Borris er det 28. udgave af Dalager Marked, som løber af stabelen med så forskellige tilbud som Gurli Gris, traktortræk, familiegudstjeneste, striptease og meget mere. Løjerne varer helt fra fredag til søndag, så det giver heldigvis tid til også at besøge weekendens anden festival. Hvide Sande lægger nemlig lørdag 25. maj jord til årets udgave af Danmark Dejligst i Naturens Rige. Det er anden gang, den gratis familiefestival finder sted, og næste år vil løjerne foregå i Tarm. Ved dette års festival er der koncerter med Back to Back, Tamra Rosanes og Jokeren - foruden en række lokale musiknavne. Og så er der en masse aktiviteter for både børn og voksne - blandt andet en trædemølle, som var vældig populær ved den første festival.