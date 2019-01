Ugens anbefalinger: Rød-hvid håndbold og Nanas far i bio

3) Gys i vintermørket

Vel går det mod lysere tider, men de mørke timer har stadig overtaget, og den koldeste del af vinteren ligger foran os. Det er kort sagt den perfekte tid til gode bøger, og ikke mindst til gysere.

Man kan her passende tage fat på en af gysergenrens fædre, nemlig Edgar Allan Poe. Hans samlede fortællinger kan kan nu findes i to bind på eReolen som både ebog og lydbog. Der er nok af gyselige fortællinger at tage hul på, for de to ebøger tager tager det eksempelvis mere end 36 timer at lytte igennem. Så skulle man være sikret gys til resten af vinteren.

Edgar Allan Poe er især kendt for sine gotiske historier og digte, ikke mindst "Ravnen", "Hjertet der sladrede" og "Den røde døds maskerade", og han er af mange opfattet som en af gysergenrens helt store forfattere. Selv levede Poe et besynderligt liv, hvor han blandt andet som 26-årig giftede sig med sin 13-årige kusine og desuden havde problemer med misbrug af alkohol og narkotika. Dette liv fik også en besynderlig ende, da han som 40-årig blev fundet vandrende omkring i Baltimores gader, mens han snakkede usammenhængende. Han var ikke iført sit eget tøj og blev ved med at nævne navnet "Reynolds" - og døde få dage senere. Dødsårsagen blev aldrig klarlagt.