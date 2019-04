Ugens anbefalinger: Noget om helte - mange slags helte

Der findes mange slags helte, blandt andre den fiktive helt, den virkelige helt og antihelten. I denne uges anbefalinger vil jeg anbefale tre begivenheder, der involverer hver sin type helt. Begivenhederne kommer her - i kronologisk rækkefølge.

Foto: ukendt/NF Kaj Munk - virkelighedens helt.

1) Den fiktive helt Som så mange andre er jeg blevet grebet af Game of Thrones-feberen, fantasiserien, der kan streames på HBO, så på mandag skal jeg se tredie afsnit af ottende og sidste sæson af den stort anlagte TV-serie, hvor det gælder kampen om Jerntronen i det fiktive land Westeros. En af heltene, for der er flere, er Jon Snow, der gør sin hær klar til kampen mod Nattens Konge og hans hær af døde. Kan man leve med en fortælling om seere, drager og levende døde, så er det en spændende serie, hvor karaktererne udvikler sig undervejs. Jon Snow startede med at være den uægte søn af Nordens hersker, men har vist sig at være den retmæssige arving til Jerntronen. Det bliver spændende at se, hvordan manuskriptforfatterne får afsluttet sagaen. Blandt seriens mange følgere bliver der gættet livligt på udfaldet. Hos Danske Spil kan man endda spille på forskellige begivenheder i serien.

Foto: Nilsson Annie/POLFOTO Halfdan Rasmussen - antihelten.

2) Den virkelige helt 4. maj fejres Danmarks befrielse fra den tyske besættelse. Det markeres blandt andet med alsang på Kaj Munks Præstegård i Vedersø. Kaj Munk var en ægte helt, der ofrede sit liv for sandheden og kampen mod nazismen. I år er det 75 år siden, han blev skudt. Han nåede således ikke at opleve befrielsen året efter. Det er som om, at traditionen med at sætte lys i vinduerne den 4. maj er blevet genoplivet, også blandt unge danskere. Måske fordi vores frihed ikke altid synes så selvfølgelig, som den gjorde for nogle år siden. Kæmp for alt, hvad du har kært, dø om så det gælder, lyder det i salmen. Og det gjorde Kaj Munk. Derfor er hans præstegård også et godt sted at fejre 4. maj.

Foto: Jørgen kirk Peter Linderoth Sørensen

3) Antihelten Næste søndag er der gæstespil om Halfdan Rasmussen på Teatret OM, Halfdansk Rapsodi. Det er hans datter, skuespilleren Iben Nagel Rasmussen, der fortæller sin fars historie. Halfdan er nok mest kendt for sine tossede børnerim, blandt andet Halfdans ABC, og for sangen "Noget om helte / Livet er en morgengave" om antihelten, der hellere vil slå sin have end slå løs på pæne folk, og som skriver verdens mindste heltekvad med kruspersille. Han skrev også digte for voksne, digte der ikke altid var lige så muntre som hans børnerim. Selv skrev han: "Jeg skriver sjove digte. Jeg skriver også triste. De første læser andre folk. Selv læser jeg de sidste." Iben Nagel Rasmussens gæstespil giver et indblik i hele mennesket Halfdan Rasmussen. Jeg har altid været vild med "Noget om helte", som jeg synes, beskriver danskere og dansk hygge ganske godt: Vi vil gerne have blomster på bordet og øller i vores mave. Mange års højtlæsning af Halfdans ABC har betydet, at jeg kan mange af rimene udenad: "Ane lagde anemoner i kanonen på Trekroner, ved det allerførste skud, sprang Anes anemoner ud". Jeg vil gerne anbefale ABC'en til nye forældre, det er en fornøjelse at læse historierne, der er festligt illustreret af Ib Spang Olesen.