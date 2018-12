Naturkraft er begyndt at sætte sit præg på området lige uden for Ringkøbing. Kom med på guidet tur næste weekend. Foto: Jørgen Kirk

Musikfilm i biografen I sidste uge var jeg sammen med familien inde at se "Bohemian Rhapsody" om Queen og Freddie Mercury i Ringkøbing Biograf. Det var en helt igennem god oplevelse, selv om slutningen jo som bekendt er trist. Den 11. december har endnu en stor musikfilm præmiere i den lokale biograf. Denne gang er det "A Star is Born", der også har fået gode anmeldelser. Bradley Cooper spiller den erfarne musiker Jackson Maine, der ved et tilfælde opdager - og bliver stormende forelsket i - kunstneren Ally (Lady Gaga). Ally knokler som servitrice og har næsten opgivet sin drøm om at slå igennem som sangerinde... indtil Jack lokker hende ind i spotlightet. Men selvom Allys karriere hurtig tager fart, vakler deres skrøbelige kærlighedsforhold, da Jack kæmper en hård kamp mod sine indre dæmoner. Den skal ses.

Guidet tur til Naturkraft Der er noget meget stort og rundt på vej i Ringkøbing, og det kan været lidt svært at vente til påsken 2020, hvor Naturkraft åbner. Men i næste weekend, den 15. og 16. december, hver dag klokken 11 og 14, byder Naturkraft på en gratis guidet tur til Udsigtstårnet ved Naturkraft. Turen begynder på Torvet ved Ringkøbing, og den tre kilometer lange gåtur varer cirka 45 minutter. På turen hører man naturligvis om det spændende projekt, og har du ikke hørt eller set så meget om Naturkraft, så er det en oplagt mulighed for at høre om - og se - hvor langt byggeriet er nået.

Bøger, aviser og hjemlig hygge Jeg hører til dem, der tæller ned til den 21. december, hvorefter dagene igen begynder at blive livgivende længere. Den lange, varme sommer har, efterfulgt af en tør og vindstille november, heldigvis været godt for efterårshumøret i år. Julelysene gør også godt. Har man tendens til lidt vinterdepression, må man jo heller ikke glemme, at de lange aftener er perfekte, når avisen skal læses, bøger skal nydes og der skal hygges i hjemmet. Anbefalingen herfra må derfor lyde: Forsøg at få julegaveræset overstået så hurtigt som muligt, så der er god til at nyde timerne i hjemmets bedste krog med dagens aviser, en god snak, en bog eller et spil.

Julekoncerter og musik Som musikforbrugere lever vi i en fantastisk tid. Ikke alene kan vi for få kroner om måneden få adgang til 50 millioner musiknumre på mobilen. Vi har også mulighed for at gå til hundredvis af koncerter i lokalområdet, og i tusindvis på regionalt plan. Det er bare at vælge; Krebs, Falch eller Roger Waters. For ikke så længe siden var vi til koncert med Dissing, Dissing og Las på Muldbjerg Mølle. Det var årets koncertoplevelse. Helt forrygende. Tjek blot dit nærområde for koncerter, og du vil helt sikkert kunne få en god oplevelse. Nogle musikoplevelser er tilmed gratis. Det gælder for eksempel julekoncerten i Lønborg Kirke søndag den 16. december. Her kommer den sangglade familie Rugager og synger julens kendte sange. Det kan kun blive godt. Personligt skal jeg naturligvis til Julekoncerten onsdag den 12. december i Ringkøbing Kirke, med Vokal Vest & Ringkøbing Kirkekor. Her er et par rødhårede familiemedlemmer nemlig med...