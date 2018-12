Ugens anbefalinger: Lad decembers magi gribe dig

1) Julehygge på Torvet Allerede i november kunne man besøge diverse julemarkeder og købe skumjulemænd i butikkerne. Hjemme hos os begynder julen dog først, når drillenissen flytter ind. Og det gør den altid 1. december. Men så sætter vi - store såvel som små - også juleturbo på. Og hvad giver en bedre julestemning end at trisse rundt på et hyggeligt julemarked med duften af brændte mandler i næseborene? Torvet i Ringkøbing har de perfekte rammer med det gamle hotel som baggrund og brosten under vinterstøvlerne. Det er nærmest magisk. Så lørdagens julemarked står på ønskelisten over en god familieoplevelse, ikke mindst krydret med den lokale teaterforestilling "Balladen i julekøbstaden".

2) Julemusikken live Med få undtagelser svæver der klokker, bjælder og julesang ud af radioens mange forskellige kanaler i december. Og det er helt på sin plads, hvis I spørger mig. December skal for mit vedkommende genlyde af de mange kendte sange, som vi alle - indrømmet eller ej - kan synge med på. Men det er nu også en særlig oplevelse at høre julemusikken live i stedet for som akkompagnement til decembers mange sysler. Bare at lytte, mens julestressens adrenalin bliver omdannet til jule-endorfiner. Man kan vælge at tage pusterummet onsdag aften i Videbæk Kirke, som får besøg af Helge Engelbrecht og Mariehavens juleorkester, eller på fredag i Ringkøbing, hvor Stig Rossen fylder Rofi-Centrets Green Sports Arena ud med julesang.

3) Juleshopping på budget December plejer at sætte rekord for, hvor meget dankortet bruges, også mit. Er man ikke fan af store og dyre gaver, men på den anden side har et veludviklet shopping-behov, som vi er mange, der har, og hvis man dertil følger trenden med at genanvende også under juletræet - så er en genbrugsbutik det perfekte sted. På fredag har den velassorterede Lumi Genbrug i Skjern 10 års fødselsdag, og det fejres med halv pris på alle varer.

4) Julesammenkomst Jeg kommer helt sikkert til at gå glip af et afsnit af DR's julekalender "Theo & den magiske Talisman" i selskab med mine børn, hvis jeg lægger vejen forbi Højmark mandag aften. Og bortset fra pebernødder og brunkager på bordene er der næppe meget juleri på programmet. Men den alternative "julesammenkomst" handler om at få flere folk til at flytte til Naturens Rige, og det vigtigt. Det er Ringkøbing-Skjern Kommune, der har inviteret borgere for at få en debat om fremtidens profilering og bosætning. Men heldigvis kan man jo streame julekalenderen og i stedet benytte chancen til at lufte sin egne tanker og ikke mindst høre andres om, hvad der er essensen ved at bo i Naturens Rige, og hvordan det kan bruges til at få flere til at få en permanent adresse i det vestjyske. Det giver inspiration at høre andres tanker, og man kan blandt andet lytte til en fremtidsforskers, en tilflytters og en fraflytters syn på sagen. Og så kan man jo benytte lejligheden til lidt på forskud at ønske glædelig jul til alle de andre.