1) Insekt-snacks Ringkøbing-Skjern: Åh, ja endnu en af disse forårsuger, hvor der sniger sig en helligdag ind torsdag og frister til at tage fri fredag, så der rigtigt kan slappes af - hvis man da er nået igennem årets konfirmationer; som ofte er bedre end deres rygte, når maden og selskabet overrasker. I lørdags blev jeg og det øvrige konfirmationsselskab serveret ristede melorme, som med nænsom hånd var drysset hen over hellefisk-stykker. De smager faktisk som popcorn, sagde kokken, hvilket i givet fald måtte være ikke-saltede popcorn, men det gav en god mavefornemmelse at tage fat på en alternativ proteinfremtid, hvor rødt oksekød må vige til fordel for insekter. Det er på vej frem, også her. I dag søndag klokken 12 arrangeres en rundtur i Tirsbjerg Plantage med smagsprøver på insekter hos Heimdal Entofarm på Heimdalvej 10 i Hoven. Værsgo og spis.

Foto: Yilmaz Polat Der er mavedans lørdag i Ringkøbing. Arkivfoto: Yilmaz Polat

2) Mavedans Ringkøbing-Skjern byder i den kommende uge på allehånde kunstudstillinger, i Herborg, Videbæk og Hvide Sande. Æstetikken er ganske givet i højsædet alle steder, men fremhæves skal dog Galleri Bit Kjeldsens særlige tiltag for at bringe kvindelig skønhed ind i kunstoplevelsen. På lørdagens fernisering af Inger Merete Jensens malerier vil mavedanser Hanne Dorte Jensen fra Aalborg danse. Om de mellemøstlige hoftebevægelser er en særlig reference til maleriernes indhold, har vi endnu til gode at se, men optrinnet i galleriet på Enghavevej 14 i Ringkøbing skal være velkomment. Happenings kan vi ikke få nok af.

Foto: Morten Stricker Fra påskens traktortræk i Borris. Foto: Morten Stricker.

3) Træk igennem Hvis kunstudstillinger er ved at blive faste adspredelser i vi 'ring-skjern'eres liv, er traktortræk det ligeså. Hvor trækkes der så i dag, spørger man sig selv. Svaret er Kristi himmelfartsdag klokken 11 i Sdr. Vium, der kalder sig Vestjyllands hyggeligste traktortræk. Også Vorgod-Barde byder lørdag klokken 16 på brølende traktorer, der banker dieseldunst ud i atmosfæren som en trodsig fuckfinger til de klimabekymrede, der martres af skyldfølelse af at tage Toyotaen på en regnvejrsdag.

Foto: Jørgen Kirk Der kastes lange blikke under North Sea Classic-løbet. Arkivfoto: Jørgen Kirk

4) Cykler og vintagebiler Ringkøbing-Skjerns klimaregnskab får dog et gevaldigt indskud samme lørdag. Et tusinde cykelentusiaster pumper jernhesten, smører skindbuksen og sætter ud på de 105 kilometer fjorden rundt. Løbet afvikles for 30. gang og er således blevet en af disse gode, faste traditioner i Ringkøbing-Skjern-kalenderen. Mens rytterne suser forbi med deres determinerede blik bag spejlglasbrillerne, kan vi tilskuere, der endnu ikke har taget os sammen til at joine lycra-broderskabet, kigge på North Sea Classic. Klokken 11.30 starter de lykkelige ejere af 50 klassiske veteranbiler og motorcykler motorerne og triller ud af Ringkøbing ad Torvegade og kører mod Søndervig - forhåbentlig uden at få en Fjord Rundt-cyklist som kølerfigur. Så summa summarum: Ugens oplevelsesbuket består af insektsnacks, traktortræk, mavedans, cykelløb og dæksparkeri. Det skal nok blive sjovt. Go søndag.

Foto: Jørgen kirk Journalist Lars Kryger