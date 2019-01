Ugens anbefalinger: Gys, grin, grasværk og genbrug

1) Sandheder og løgnehistorier Som garvet avislæser tillader jeg mig at antage, at du også har interesse i en god historie. Måske har du endda selv en historie at fortælle. Men hvordan gør man? Det kan du blive klogere på onsdag. Onsdag den 30. januar klokken 19 til cirka 21.30 gæster forfatteren Mich Vraa, der står bag den anmelderroste romantrilogi om kolonien Dansk Vestindien, Tarm Bibliotek. "Vraa beskriver fortiden og fremtiden så detaljeret, at den fremstår virkelig - ofte grufuldt virkelig - i nutiden", lyder beskrivelsen af ham. Den teknik kan du blive klogere på, når han i foredraget fortæller om arbejdet med trilogien, om sin research- og skriveproces, og så vil han læse passager fra bøgerne. Der bliver sikkert også mulighed for at blive klogere på en - for flere - overraskende sandhed om skibslægen Marcussen og professor Mikkel Eide. Billetprisen er 75 kroner.

Forfatter Mich Vraa holder foredrag på Tarm Bibliotek onsdag. Pressefoto.

2) Grin og skrig med 'Lad de døde hvile' Det er ikke hver dag, Ringkøbing-Skjern Kommune kan bryste sig af at have en producer med i en spillefilm, der er nomineret til en pris - Slet ikke Blockbuster Publikumspris, der bliver uddelt til awardshowet for Robert Prisen lørdag den 3. februar i København. Men det har vi nu, og du kan nå at se den inden og blive klogere på postyret om filmen. Jannick Raunow fra Hvide Sande er producer på gyserkomedien 'Lad de døde hvile', som fredag og en uge frem bliver vist i Ringkøbing Biograf. Filmen er nomineret til publikumsprisen ved Robert prisuddelingen i København, der tidligere er uddelt til film som Blinkende Lygter, Den skaldede frisør og Jagten. Jannick Raunow vil selv være til stede fredag, hvor han inden visningen vil fortælle om arbejdet med filmen.

Der bliver mulighed for at gøre en god handel søndag, når der afholdes kræmmermarked og bazar i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Arkivfoto.

3) Sjov for en aften Kan man spise og grine samtidig? Lad det komme an på en prøve! Hos undertegnede dukker et nordjyske ord "grasværk" op. Nå, men for noget, der minder om en halv plovmand per snude kan du lørdag invitere gutterne eller 'gutinderne' på stegt flæsk ad libitum og stand-up på spillestedet Generator i Ringkøbing. Her vil stand-up-komikerne Oliver Stanescu og Peter Werne give noget at grine af. Begge komikere er nye for undertegnede, men Peter Werner har to gange været semi-finalist til DM i stand-up og blev i 2018 kåret til "en af de nye" ved Zulu Comedy Galla.

4) Er du med på moden? Fik eller gav du genbrug i julegave til en, der stod dit hjerte nær? Så er du måske mere moderne, end du selv regner med. Genbrug er populært til hverdag og til fest. Knap hver femte har indenfor 12 måneder givet en brugt gave til familie og venner. Ud med forbrugerisme og ind med genbrug. Det er helt kodylt. Derfor vil jeg anbefale, at man tager portemonnæen under armen og vender forbi Ringkøbing-Skjern Kulturcenter til kræmmermarked og basar fra klokken 10-14. Entre koster en flad 10'er og er gratis efter klokken 13. Når alt kommer til alt, hvem mangler så ikke et par keramikskål, Jodle Birges samlede værker eller en nærmest ny teaktræskommode?