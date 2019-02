Ugens anbefalinger: En lige venstre, en brummer og en flyvende dør

1) En lige venstre Som barn var jeg helt med på, hvad knockout, uppercut og en lige venstre var for noget. Mit fædrene ophav havde nemlig som ung en glorværdig boksekarriere, hvor han både opnåede at sende datidens helt store stjerne Tom Bogs i gulvet og at komme på det danske bokselandshold. Men selv om der er blevet talt en del om boksning i familien, så har jeg aldrig oplevet sporten i virkeligheden. Det kan jeg - og alle andre - råde bod på lørdag den 23. februar, når Rindum BK og Forsman Sports Management inviterer til Vestjysk Boksegalla i Vesterhavshallen i Ringkøbing. Selv om der er tale om en mandsdomineret sportsgren, så har stævnet har et hårdtslående kvindeligt trækplaster, som dog ikke kommer i ringen. Struer-bokseren Dina Thorslund, der for nylig genvandt sit verdensmesterskab i super bantamvægt, vil fortælle om kampen og karrieren. Stævnet byder også på fire amatørkampe og fire med professionelle boksere. Spisebilletter, der giver adgang til buffet, foredrag, boksning og dans, koster 340 kroner. Vil man nøjes boksning og dans, koster det 145 kroner.

Foto: Søren E. Alwan Højskolesangbogen bliver omdrejningspunktet, når kulturudvalgsformand Erik Viborg vælger numre til fællessangsarrangement i Rådhushallen. Arkivfoto

2) En brummer Er man mere til fællessang end tæsk, foregår det i Rådhushallen i Ringkøbing torsdag den 21. februar klokken 19.00, hvor formand for kulturudvalget Erik Viborg er sangvært. Venstremanden har valgt sangene, men han forsikrer om, at han ikke vil synge for til arrangementet. For "så godt synger jeg altså heller ikke", brummer politikeren. Erik Viborg har blandt andet været på jagt efter de udvalgte sange i Højskolesangbogen og giver dem et par ord med på vejen. Arrangementet er gratis.

Foto: Jørgen kirk Det nye byråd har besluttet sig for at arbejde målrettet med dialog og åbenhed - for første gang i denne periode benytter to borgere sig af den åbne Der er sjældent "udsolgt", når byrådet holder møde. Men prøve alligevel at opleve hvordan det foregår, når politikerne diskuterer. Arkivfoto

3) Fire-forestilling med ledige pladser Fællessang indleder også det månedlige byrådsmøde. Der plejer at være langt mellem tilhørerne til den kommunale fireforestilling. Men vælgerne burde give sig selv chancen for at høre deres folkevalgte politikere diskutere i byrådssalen på Rådhuset i Ringkøbing mindst én gang i en valgperiode. Er man forhindret i at møde op, kan man sætte sig foran computeren eller radioen, møderne bliver nemlig transmitteret live. Byrådsmødet begynder klokken 16 og varer som oftest ikke mere end en times tid.

Foto: Jørgen Kirk/Jørgen kirk Udstyret er i orden, når DOF inviterer til Ørnens Dag i fugletårnet. Arkivfoto

4) En flyvende dør Bliver debatten lidt indelukket, kan der kompenseres med masser af frisk luft til Ørnens Dag søndag den 24. februar. Dansk Ornitologisk Forening Vestjylland bemander det store fugletårn i Skjern Enge mellem Lønborg og Skjern i tidsrummet mellem klokken 10 og 13. Her kan alle interesserede lægge vejen forbi for at kigge efter den imponerende rovfugl, som ifølge den seneste fugletælling findes i 300 eksemplarer i Danmark. Havørnen har fået kælenavnet den flyvende dør, fordi den har et vingefang på den gode side af to meter og har en firkantet vingeprofil, der minder om en dør. Skulle det glippe med en levende ørn, er der ørnebadges til børnene, så længe lager haves, lover fuglefolkene.

