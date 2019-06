Ugens anbefalinger: Børnefestival med alvorlige emner, hjemmegjort saft og en atomulykke

Børnekulturfestivalen foregår lørdag 15. juni klokken 10-15 på havnen i Ringkøbing og vil bruge det blå byrum til at skabe nogle dejlige rammer for aktiviteter, der sætter fokus på FN's Verdensmål i børnehøjde. På festivalen kan poderne bygge med genbrugmaterialer, komme en tur på vendet eller gennem byen, og lære om genanvendelse af plastik.

Der er nemlig tale om en børnekulturfestival, og det hele går ikke op i hat og briller, for der er et seriøst mål bag festivalen, selvom det også skal være sjovt.

Lav din egen saft

Alt blomstrer og springer ud i øjeblikket, og det er med at nyde naturen i fulde drag i de tidlige sommerdage. Ud over at nyde det smukke syn og duften, kan man også få smagssansen med.

Det er lige nu, at hylden springer ud med sine smukke hvide skærme. Og foruden at være en fryd for øjet er det også en sand fornøjelse for ganen. Ikke mindst hyldeblomstsaft smager skønt - og så er det snydenemt at lave selv. Kokken Claus Meyer har en opskrift, der kun kræver fire ingredienser:



15 hyldeblomstskærme

3 usprøjtede citroner

600 gram sukker

2 liter vand

Skiveskårne citroner kommes i en gryde med vand og sukker, og blandingen varmes op til lige før kogepunktet. Hyldeblomstskærme tilsættes, og blandingen trækker i 12 timer, inden den sies og kommes på flasker. Smagen af sol og sommer! Velbekomme.