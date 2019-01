Ugens anbefalinger: Alt andet end håndbold og udendørs aktivitet, tak

1) Bagbind hal-dj'erne - så kan vi snakke om det Naturens Rige egner sig bedst til sommerbrug, så her følger anbefalinger, der ikke involverer udendørs aktiviteter overhovedet. Det betyder dog ikke, at jeg partout vil sende folk ind til den jævnligt tilbagevendende fætter-kusine-fest, som også går under navnet Håndbold-VM. Trods det, at "verdensstjernerne" i år boltrer sig i Herning, forsager jeg begivenheden og skåner mine ører for den infernalske larm, som altid påduttes én, hvad enten det er i Skjern Bank Arena eller i ROFI-centret. Når hal-dj'erne engang bliver bagbundet og gjort tavse, så man kan nyde kampen uden tinnitus-skader, vil jeg give sporten en chance.

Skån mine ører for den infernalske larm. Foto: Lisbeth Tagge

2) Pænhed og hykleri er skrællet af Så er det godt at vide, at der sker meget andet godt i kommunen i den kommende uge. Vi får nemlig besøg af en rigtig stjerne: skuespillerinden Bodil Jørgensen, der mandag giver foredrag med titlen "Her er mit liv". Den mangefacetterede scenekunstner står som Danmarks ubestridt morsomste kvinde, som med timing og mimik i det smukke, dramatiske ansigt skræller al pænhed og hykleri af sine komiske figurer. Bodil Jørgensen på Blaakilde Efterskole i Tarm kan kun blive en stor oplevelse.

Det smukke, dramatiske ansigt. Arkivfoto

3) Julehilsen fra Amdi - og andre historier Der er nok skruet noget mere ned for de store dramatiske virkemidler, men mon ikke forhenværende dommer Steen Løvbjerg har en håndfuld gode historier fra sin tid i byretten i Ringkøbing? Den smukke gamle retssal var scenen for Tvind-stifter Mogens Amdi Petersens opdukken i 2002 efter mange års legen kispus med myndighederne, og Steen Løvbjerg var selv dommer under den senere retssag. Han fik endda en julehilsen fra den tiltalte. "Nu kender jeg ikke reglerne, men jeg vil ønske en god jul i hvert fald", sagde Amdi Petersen, da han efter retsmødet gik op til Løvbjergs skranke for derefter at blive kørt til arresten i Holstebro. Sådan lød referatet dengang i avisen. Steen Løvbjerg kan høres i den såkaldte Erindringscafé i Rådhushallen i Ringkøbing tirsdag fra 14.30 til 16.

Foto: Pressefotograf Jørgen kirk Dommer Steen Løvberg fik julehilsen fra Amdi Petersen. Arkivfoto

4) Fake news - det bliver i familien Samme sted klokken 19 tirsdag kan man blive klogere på, hvad fake news egentlig er for noget. Falske nyheder synes eksploderet i omfang siden præsidentvalget i USA og er en trussel mod os alle, men det ved Mathias Osmundsen meget mere om. Han er ph.d. i statskundskab og har forsket i emnet. Med sig har han Poul Osmundsen fra nærværende dagblad, som vil supplere med sine erfaringer som journalist. Og ja, det er far og søn.

En ekspert i fake news og hans far stiller op. Privatfoto

5) ... og skru så ned, blev der sagt Vi runder anbefalingerne af med endnu et foredrag - nemlig Laurits Tørnæs, der fortæller om sit liv som fiskeskipper, politiker og nu aktiv pensionist. Esbjergenseren kan ses og høres torsdag klokken 14 i Hover Forsamlingshus. Og så er den uge stort set gået, og så er Danmark blevet verdensmestre i håndbold, og hvis ikke, så er der en ny chance næste gang. Og få så skruet ned i hallerne! Vi er ikke døve. Endnu.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Og skru så ned for den infernalske larm, blev der sagt! Foto:Henning Bagger/Ritzau Scanpix