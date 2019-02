Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær spillede for klubben i sin aktive karriere, og han afgjorde også den historiske Champions League-finale i 1999 mod Bayern München. United havde været bagud hele kampen, men vandt ved at score to gange i overtiden til 2-1. Arkivfoto.

1) Overraskelsernes holdeplads: Champions League-fodbold er bare specielt. Som fodboldafficionado både drages, forundres og imponeres man, når jagten sættes ind på pokalen med de store ører. Tag det fra en, der var på stadion, da FC København på hjemmebane slog Galatasaray 1-0 i Champions League, og da de spillede uafgjort mod mægtige Juventus samme sted. Turneringen kan sagtens blive overraskelsernes holdeplads. Tirsdag den 12. februar er det nøjagtig to måneder siden sidste Champions League-kamp. Dengang tabte Manchester United 2-1 til Valencia. Siden er det blevet til en ny manager i front for Manchester United, hvor norske Ole Gunnar Solskjær har overtaget tøjlerne fra portugisiske Jose Mourinho. I forsøget på at rejse sig fra det træ, hvor man er faldet, skal Manchester United forsøge at gøre det onde ved franske Paris Saint-Germain på hjemmebane i Manchester. Det er første opgør i turneringen med norske Ole Gunnar Solskjær ved roret hos United. Siden han tog over, har holdet ikke tabt én kamp ud af 10 mulige - og har et scoringsgennemsnit på 2,5 mål pr kamp. Kan det mon blive til en overraskelse mod de velspillende stjerner Mbappe, Neymar og de andre fra den pengestærke franske hovedstadsklub? Det kunne meget vel blive værd at tænde for TV'et klokken 21.

Tidligere TV Midt/Vest-direktør Ivar Brændgaard gæster 14. februar Fjordparkens Aktivitetscenter på Holmelunden 10 i Ringkøbing. Arkivfoto.

2) Et liv som Ivar Brændgaard: Torsdag den 14. februar kan man blive klogere på, hvordan tilværelsen for tidligere højskoleforstander og direktør for TV MidtVest i 27 år, Ivar Brændgaard, når han blænder op for foredraget "Et levet liv set i bagspejlet". Her fortæller han om turen fra roehakker over sprogofficer til højskoleforstander og senere TV-direktør, pensionist og endelig sognepræst. Fordraget finder sted fra 09.30 til 11.45 på Fjordparkens Aktivitetscenter i Ringkøbing. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. Prisen er 60 kroner per snude, og så får du både vådt og tørt.

Digterpræsten Kaj Munk mistede livet for 75 år siden.Torsdag klokken 13 kan du komme tættere på hans liv på Vedersø Præstegård. Arkivfoto.

3) Tæt på Kaj Munk I år januar var det 75 år siden, digterpræsten Kaj Munk blev myrdet af fem medlemmer af det nazistiske SS-korps. Han er kendt for at stort mod og frækheden til at gå op imod myndighederne og nazisterne i Danmark. Men hvordan var han? Det kan du blive klogere på torsdag den 14. februar klokken 13. Her kan du blive klogere på hans person og på historien med en rundvisning på Munks præstegård i Vedersø. Det var her, han skrev de fleste af sine digte - blandt andet den vel nok mest kendte "Blaa Anemone" - Og det var her, han blev hentet af tyskerne i januar 1944. Rundvisningen er gratis, når man har indløst entre til museet. Entreen er gratis for børn, men koster 50 kroner for voksne.

Foto: CHARLY TRIBALLEAU/Ritzau Scanpix Sidst Skjern mødte Nantes på hjemmebanen i Skjern blev det til uafgjort 27-27. Nu har Skjern momentum, så kan det blive til en sejr? Arkivfoto.

4) Champions League i Skjern: Højt at flyve, dybt at falde synes at ramme Skjern Håndbolds sæson efter-DM-guldet ret godt. Med en foreløbig syvendeplads er det langt fra nogen guldsæson, gutterne har gang i. Men ser man på de seneste kampe, så har håndbolddrengene vist endog ret gode takter. Ud af de seneste seks ligakampe er det blevet til fem sejre - alle med over 30 mål. I de sidste to mod Lemvig og Aarhus blev det endda til imponerende 36 mål i hver. Med den nyfundne målform in mente, så kan det meget vel blive en spændende kamp i Skjern Bank Arena søndag den 17. februar. Her tørner Skjern sammen med det franske storhold HBC Nantes i Champions League. Et hold Skjern aldrig har besejret, men heller ikke har tabt til på hjemmebanen.

