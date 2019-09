Ufaglærte fristes med løn under uddannelse

Der er rift om de bedste fagpersoner i plejesektoren. I Ringkøbing-Skjern Kommune får de dygtigste ufaglærte medarbejdere nu tilbudt løn under SOSU-uddannelsens grundforløb.

Ringkøbing: Ældre og andre med et plejebehov skal mødes af velkvalificerede medarbejdere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Derfor skal fastansatte ufaglærte - ifølge uddannelsespolitikken på Sundhed og Omsorgsområdet - have en uddannelsesplan, inden for det første år på jobbet. Til gengæld tilbyder kommunen nu at udbetale lærlingeløn i grundforløbet til de dygtigste af de medarbejdere, der efter et år som ufaglærte i kommunen søger ind på SOSU-uddannelsen. Det betyder, at flere ufaglærte får muligheden for at tage uddannelsen. Alternativet er, at de skal leve af SU i det første halve år af uddannelsen. Det afholder mange fra at søge ind.

Brancheskiftere Birthe Nyrup Dahl er uddannelsesansvarlig i Ringkøbing-Skjern Kommunes Sundhed- og Omsorgsafdeling og peger på, at mange af de ufaglærte medarbejdere i plejesektoren er brancheskiftere, altså folk, der har arbejdet i produktionen, i butik eller som eksempelvis dagplejemødre i en årrække, men som nu har ønsket at skifte karriere. - Mange af dem er knalddygtige og har noget livserfaring med sig. Deres arbejde har en stor værdi, og for at holde fast i de bedste tilbyder vi, at de får, hvad der svarer til en voksenlærlingeløn på omtrent 20.000 kroner om måneden på grundforløbet, hvis de er over 25 år ved uddannelsesstart. På hovedforløbet får de studerende allerede løn. Men inden de studerende når så langt skal de altså normalt igennem seks måneders grundforløb på SU, hvilket kan være svært at få passet ind i en almindelig husholdning.

Klar fordel Ordningen, der foreløbigt kører frem til udgangen af 2020, har også den klare fordel, at de studerende ved, hvad der venter dem efter endt uddannelse. - Det er tæt på en garanti for, at de ufaglærte medarbejdere bliver i plejesektoren, hvor der allerede er rift om kandidaterne - og hvor det i de kommende år ventes at blive endnu sværere at få besat alle ledige job, siger hun. Blandt de første ufaglærte medarbejdere på skolebænken er 34-årige Lisbeth Hjære Jakobsen. Med to små børn var det svært for hende at se, hvordan hun skulle kunne få tid til at supplere SU'en med arbejde ved siden af studierne.

God smag i munden Efter godt et år på vagtplanen på plejecenteret Fjordparken i Ringkøbing, er hun nu startet på social- og sundhedshjælperuddannelsen - med løn i hele forløbet: I praksis er det enhedslederen på den institution, hvor man er ansat som ufaglært medarbejder, der efter ansøgning fra medarbejdere kan indstille til kommunen, at den pågældende medarbejder bliver tildelt løn under grundforløbet. Enhedsleder på Fjordparken, Birgitte Kvist Gyldenberg, var glad for at kunne anbefale Lisbeth Hjære Jakobsen til ordningen. - På et overordnet plan, synes jeg, det giver en god smag i munden, at vi som kommune kan tilbyde en så dygtig ufaglært medarbejder muligheden for, at hun kan tage uddannelsen. Forhåbentlig betyder det, at hun får lyst til at søge tilbage til et job her i kommunen, når hun er færdiguddannet.