Skjern: Udvalgsformanden for børne- og familieudvalget, Trine Ørskov (S), har sagt sit job op. Hidtil har hun ved siden af sit politiske virke været kommunikationschef for tøjmærket Name It ved Bestseller.

- Jeg har valgt at sige mit job op, fordi jeg tænker, det er tid til at prøve noget nyt. Det er noget, jeg har gået og overvejet gennem længere tid, og jeg har altid haft et ønske om at arbejde selvstændigt, siger hun om beslutningen.

Hun har flere idéer til, hvad tiden nu skal bruges på, men intet er fastlagt endnu.

- Der er masser af muligheder. Jeg har givet mig selv en periode til at mærke efter, og på et tidspunkt går jeg så i gang med noget nyt. Jeg har ikke travlt, for jeg vil være sikker på, at jeg vælger den rigtige vej, siger hun.

På Facebook skriver Trine Ørskov, at hun drømmer om at skrive en roman, at blogge, at blive freelancer i kommunikation og markedsføring eller om at opdage noget helt nyt, som hun kan kaste sig over. I første omgang vil hun gå en tur og lave kakao til sine drenge.

Hun kalder beslutningen både utroligt spændende og en anelse nervepirrende.

- Jeg er lige fyldt 40, og tidspunktet for at sige mit job op har måske noget med det at gøre. Når man runder et skarpt hjørne, går det op for en, at på et tidspunkt slipper tiden op. Alle de ting, man gerne vil gøre, skal man huske at få gjort, siger Trine Ørskov.