Udvalgsformand om anbragte børns egenbetaling: Det lyder ikke sympatisk

Ringkøbing-Skjern: Trine Ørskov (S), formand for Børne- og Familieudvalget, har sat den kommunale administrationen til at undersøge, om kommunen har opkrævet penge hos anbragte børn og unge.

Ringkøbing-Skjern er nemlig en af de 14 kommuner, som sidste år gjorde brug af en regel i serviceloven, der gør det muligt for kommuner at opkræve egenbetaling fra børn og unge under 18 år anbragt uden for hjemmet, hvis barnet eller den unge har en indtægt, enten fra arbejde eller fra en formue.

Det er Børne- og Socialministeriet, der har bedt Ankestyrelsen undersøge kommunernes praksis. Undersøgelsen viser, at kommunerne i de fleste tilfælde har opkrævet lønnen fra det fritidsjob, den anbragte måtte have. Kommunen betaler mad- og lommepenge til den anbragte, og pengene fra fritidsjobbet er angiveligt blevet modregnet.

Trine Ørskov siger, at hun ikke vidste, at Ringkøbing-Skjern gjorde brug af muligheden for at opkræve penge af anbragte børn og unge.

- Jeg var ikke bevidst om det, og det tror jeg, jeg kan sige på vegne af alle politikere i kommunen. Vi har nu brug for at få at vide, hvad der er vores praksis. Sagens omfang og økonomi ved vi heller ikke noget om endnu. Men administrationen ved, jeg er ivrig efter at få en melding, forhåbentlig i dag, siger Trine Ørskov.

Hvad mener du umiddelbart om sagen?

- Umiddelbart synes jeg ikke, det lyder sympatisk, og det siger jeg uden at kende detaljer eller baggrund.

Skal kommunen i givet fald ændre praksis?

- Det vil jeg være ked at sige meget kontant nu. Vi har brug for at få mere at vide. Men umiddelbart synes jeg ikke, det lyder som et sympatisk træk.

Ifølge Dagbladet Information er det Dansk Folkepartis socialordfører Karin Nødgaard, der i foråret foreslog at afskaffe reglen med opbakning af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. Regeringen besluttede at afvente undersøgelsen i Ankestyrelsen, der nu kortlægger sagen.

- Når vi i forvejen ved, at anbragte børn har så mange odds imod sig i det videre liv, både uddannelses- og skolemæssigt, så burde man ikke gøre det her. For jeg synes, at det er vigtigt, at de unge mennesker får et incitament til at få et fritidsjob, siger Karin Nødgaard til Information.

