Udvalgsformand om afmatning i erhvervslivet: Ingen grund til drama

Ringkøbing-Skjern: Meldingen fra den kommunale beskæftigelsesafdeling om, at Ringkøbing-Skjerns erhvervsliv er ramt af afmatning, bør ikke give anledning til drama.

Det er meldingen fra Kristian Andersen (K), formand for beskæftigelsesudvalget, der mandag fik en orientering.

- Når vi sammenligner med tallene for et år siden, er de steget en lille smule. Men vil ligger stadig med nogle rigtig gode tal i forhold til vores regionen. Når vi spørger ind hos administrationen, siger de, at erhvervslivet har gode ordrebøger, og at arbejdsfordelingerne, som der er nogle stykker af, bliver trukket tilbage igen efter nytår. Vi har fået en orientering i en sammenhæng, hvor tingene har buldret derudaf. Men der er en svag afmatning sidst på året, siger Kristian Andersen.

Det har været svært at skabe interesse hos erhvervslivet for jobmesser målrettet akademikere, sosu-medarbejdere og chauffører, forklarer beskæftigelsesafdelingen. Derfor diskuterede politikerne, hvad der i givet fald skal sættes i stedet.

- Hvis disse håndholdte indsatser ikke virker, hvad skal vi så gøre. Vi har jo nogle områder, blandt andet sosu-området, som er vigtige at dyrke. Det kommer vi til at tale mere om efter nytår. Jeg får også at vide af beskæftigelseschefen, at der en god dialog med erhvervsrådet. Der er også ansat en projektmedarbejder til at gå ind i matchkampagnerne og vinkle dem anderledes for at få fat i de unge studerende, siger udvalgsformanden.

Var meldingen fra administrationen om afmatning i erhvervslivet for hård?

- Det er rart at få lov at give en efterfølgende kommentar, for det er ikke dramatisk. Vi er stadig godt kørende. Det ændrer jo ikke ved, at lidt flere går ledige nu end samme tid sidste år, så det gælder om at være på forkant. Men der er gang i hjulene, og erhvervslivet har stadig god gang i ordrebøgerne. Så ingen grund til at blive nervøse, siger Kristian Andersen.