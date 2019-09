Udvalgsformand klar til debat om natur- og landdistriktsudvikling: Vi kan ikke bare gøre det så lovligt, som muligt

Ringkøbing-Skjern: Hvordan kan man både sikre naturbeskyttelse og udvikling på landet?

Det vil formand for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen (S) forsøge at finde svaret på. Derfor har han for nylig indkaldt formanden for landdistriktsudvalget og Danmarks Naturfredningsforening til møde om sagen. Initiativet kommer i kølvandet på den debat, der rejste sig efter teknik- og miljøudvalget gav afslag på at vælte en faldefærdig ejendom på Stadilvej 9 og bygge et nyt hus på grunden 300 meter derfra.

Kritikere af afslaget mener, at landdistrikternes mulighed for at få ryddet op i gamle huse og i stedet tiltrække nye familier, bliver svækket.

På byrådsmødet tirsdag gjorde løsgænger Lennart Qvist sig til talsmand for at der netop er brug for en debat om, hvad kommunen vil med sine landdistrikter og deres udvikling og ønskede sig derfor, at der blev nedsat en arbejdsgruppe. Men dér er formanden altså kommet ham i forkøbet.

Qvist mente også, at det er vigtigt at kunne sende et signal om, hvordan lignende ansøgninger bliver håndteres i fremtiden. Men den slags klare signaler kan man ikke give. Ifølge John G. Christensen, der skal nemlig individuel sagsbehandling til i forbindelse med hver eneste ansøgning.

- Vi kan ikke gå frem efter at gøre tingene "så lovligt, som muligt, fastslog udvalgsformanden på byrådsmødet.

I år er der truffet afgørelse i flere sager om flytning af byggeretten. Ét sted blev der sagt ja, og afgørelsen blev ikke påklaget. Et andet sted blev der klaget og kommunens afgørelse blev underkendt, kunne udvalgsformanden fortælle.