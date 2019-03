Udvalgsformand forventer, lokalt plejehjem retter op: Ekstraordinært, at vi har de udfordringer

Egvad Plejehjem siger farvel til seks medarbejdere som følge af underskud og overforbrug. Udvalgsformand Lennart Qvist roser forvaltning og plejehjem for at holde øje med budgettet og regner med et bedre 2019.

Tarm: Røde tal og dyre vikarer har tvunget Egvad Plejehjem til at sige farvel til seks medarbejdere. For plejehjemmet i Tarm har brugt for mange penge i 2018, og hvis plejehjemmet skal holde sig inden for budgettet og afdrage på sin gæld i 2019, bliver man nødt til at skære ned i medarbejderudgifterne. For at holde budgettet skal plejehjemmet i 2019 sænke lønudgifterne med 1,2 millioner kroner. Formanden for social - og sundhedsudvalget, Lennart Qvist (løsgænger), roser forvaltningen for at være opmærksom på de økonomiske udfordringer. - Jeg tænker egentlig, at alle gør lige præcis det, de skal gøre, siger Lennart Qvist. For det er normal praksis for børnehaver, skoler, plejehjem og lignende, at man kan overføre underskud og overskud fra tidligere år, og at man i tilfælde af underskud skal afdrage på sin gæld. Med seks færre medarbejdere tror formanden på, at Egvad Plejehjem stadig kan opretholde den servicestandard, som kommunen sætter krav om. - Der er jo lagt et budget, hvor forudsætningen er, at man kan levere den politisk fastsatte service. Det kan lade sig gøre andre steder, så selvfølgelig kan det også på Egvad Plejehjem, siger udvalgsformanden.

Egvad Plejehjems økonomiske problemer Egvad Plejehjem i Tarm har i alt 54 plejehjemspladser. De fordeler sig over 13 akutpladser, 20 skærmede pladser, som typisk bruges af mennesker med demens, samt 21 almindelige plejehjemspladser.Økonomien har siden 2012 været et problem. Som følge af underskud slæber plejehjemmet nu rundt på en gæld på 1.850.000 kroner.



Underskuddet alene i 2018 var på 876.000 kroner.



I 2013 og 2014 trådte tre ledere fra plejehjemmet tilbage, inden Mai-Britt Friborg kom til. Hun leder også plejehjemmet i dag.

Foto: Mads Dalegaard Underskud plager Egvad Plejehjem, så for at nå budgettet for 2019 bliver plejehjemmet i Tarm nødt til at sige farvel til seks medarbejdere. Arkivfoto: Mads Dalegaard

Egvad viser ikke et generelt problem Økonomien har drillet plejehjemmet siden 2012, og andre steder er det ikke hverdagskost. Derfor skal andre plejehjemsbeboere eller familier til ældre rundt om i kommunen heller ikke umiddelbart frygte for, at det bliver dagligdag af sige farvel til personale for at holde budgetterne, fordi der tidligere er blevet brugt for mange penge. - Når jeg kigger på vores område og ser på alle vores plejecentre, så det er ikke sådan, at jeg kan se, at det skulle blive et generelt problem. Situationen er, at vi har en rigtig fin balance mellem udgifter og indtægter. Det er ekstraordinært, at vi har de udfordringer på Egvad Plejehjem, siger Lennart Qvist. Social- og sundhedsudvalget får hver måned en status over den samlede økonomi på området, og hver tredje måned falder en status over hvert enkelt plejehjems økonomi. Lennart Qvist har ikke taget stilling til, om udvalget bør følge økonomien på Egvad Plejehjem endnu tættere, men han tror på, at afskeden med i alt seks sosu-medarbejdere og ufaglærte kan skabe sorte tal.