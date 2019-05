- Vi har en model i dag, der fungerer rigtig godt. Den kan fremover ikke fungere på den måde, den er skruet sammen, og så arbejder forvaltningen på at finde et alternativ. Det er forvaltningens opgave, og så bliver vi derefter præsenteret for det politisk, siger Trine Ørskov.

Udvalgsformanden kan godt forstå, at familierne kan blive kede af, hvis de skal miste den løsning, som kører i dag, hvor den samme konsulent besøger familierne og børnenes skoler eller børnehaver. Men nu når Herning Kommune har opsagt aftalen, bliver Ringkøbing-Skjerns administration nødt til at afsøge forskellige løsninger, understreger hun.

- Jeg kan godt forstå, man føler sig usikre som forældre, for man står i situation, hvor man er glad for det, man har, og man ved ikke, hvad der kommer i stedet for. Så selvfølgelig er man bekymret. Det har jeg stor forståelse for, siger formanden for børne- og familieudvalget, Trine Ørskov (S).

Det fik i søndagsavisen to familier til at stå frem med deres store bekymring for fremtiden.

Forældre orienteres i maj

I slutningen af 2018 fik Ringkøbing-Skjern besked om, at Herning ikke ønskede at forlænge samarbejdet. Herning lægger op til, at Ringkøbing-Skjern gerne selv må lave en aftale med autismekonsulenten, men at Herning bare ikke vil indgå i et forpligtende kommunalt samarbejde.

Autismeforældrene i Ringkøbing-Skjern har ikke kunnet få at vide, hvordan autismeindsatsen bliver skruet sammen efter sommer. Trine Ørskov mener, at det i den nuværende situation ikke kan være anderledes. For det vil ikke være ordentligt at melde en løsning ud, som så risikerer ikke at blive til noget alligevel.

- Der er en grund til, at det ikke er meldt ud til forældrene endnu, hvordan løsningen bliver. Det er, fordi man arbejder på nogle forskellige muligheder. Der er en grund til, at der skal gå cirka 14 dage, inden det meldes ud, siger udvalgsformanden.

Trine Ørskov regner med, at kommunen om to uger kan melde noget ud, når en gruppe forældre skal til møde med kommunen. Fagchefen på børne- og familieområdet, Claus Friis Lange, bekræfter, at man holder et orienteringsmøde for forældrene i maj, men det er endnu for tidligt at sige, om alt til den tid vil være faldet på plads, mener han.

Udvalgsformand Trine Ørskov understreger, at "situationen er under kontrol," og at der også fremover vil være et tilbud til autismefamilier. Hun ønsker dog ikke på nuværende tidspunkt at forholde sig til, hvad det tilbud skal indeholde.

- Som politiker synes jeg, det er enormt positivt, at vi som kommune stiller et tilbud, der gør hverdagen nemmere, til rådighed for familier med autisme. Det har jeg et stort ønske om og en tro på, at vi også vil gøre fremover, siger Trine Ørskov.

Dagbladet har været i kontakt med autismekonsulent Karin Bakmand. Hun har ikke ønsket at udtale sig til artiklen.