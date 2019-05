Udvalgsformand for børne og familie-området: Ikke sjove besparelser, men vi har fokus på kerneopgaven

RINGKØBING-SKJERN: Kan man overhovedet skabe det gode liv for børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvis der skal spares på vitale ting?

Det spørgsmål rejser sig naturligt, efter sparekataloget for børne- og familieudvalgets område ligger klar til politisk vurdering.

Her er der tiltag, der vil ramme sårbare grupper og gøre det endnu vanskeligere at forebygge i tide.

Udvalgsformand Trine Ørskov (S) gentager, hvad hun tidligere har sagt. De lavthængende frugter er plukket, og som hun bemærker, så er der ikke ret meget, som ikke vil komme til at påvirke kerneopgaven, og det er ikke nemme penge at hente.

- Jeg er ikke bekymret for, at det gode liv for børn og unge er i fare. Jeg synes jo, at vi gør det meget godt, og vi har nogle dygtige medarbejdere, siger Trine Ørskov.

En af de ting, som er i fare, er hendes egen mærkesag om at styrke det forebyggende arbejde. Både den pulje, Trine Ørskovs eget parti, Socialdemokratiet, fik afsat, er på listen over mulige besparelser, men også andre tiltag, der skal hjælpe sårbare børn og unge er med.

- Vi har jo den tidlige forebyggende indsats højt prioriteret som et politikområde, og jeg synes da heller ikke, det er sjovt. Men jeg tror, det er et fokusområde for de andre politikere også, og man kan jo sige, at der stort set er forebyggelse i alt, hvad vi laver, forklarer Trine Ørskov.