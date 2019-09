Udvalgsformand er orienteret om overgreb på Schuberts Minde

Ringkøbing-Skjern: Trine Ørskov (S), formand for børne- og familieudvalget, er blevet orienteret om, at en mindreårig pige, som Ringkøbing-Skjern Kommune har anbragt på behandlingshjemmet Schuberts Minde, har været udsat for seksuelle overgreb.

- Jeg er orienteret om, at der en sag og orienteret om, hvad kommunen har gjort i sagen, og hvad man generelt gør i de sager. Jeg vil ikke kommentere på sagen, for det har jeg ikke kompetence til, men jeg har tillid til, at kommunen håndterer den på den bedst mulige måde. Kommunen stiller givet vis de samme spørgsmål som andre, der interesserer sig for denne sag, om hvad der kan gøres for, at tingene sker på en måde, der er mest hensigtsmæssig, siger Trine Ørskov.

Er du tryg ved Schuberts Minde?

- Jeg er tryg ved, at kommunen følger op på, hvordan det foregår dér, hvor kommunen har anbragte børn, og det har jeg tillid til, at kommunen også gør med Schuberts Minde, siger Trine Ørskov.

Hun regner med, at forvaltningen vil give børne- og familieudvalget en orientering om sagen.

- Det er ikke utænkeligt, at udvalgsmedlemmerne kan finde på at stille spørgsmål til sagen. Men det er ikke en sag, udvalget skal behandle. Det er forvaltningens opgave, siger Trine Ørskov.