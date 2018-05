Udvalgsformand: Vi lever med stigende sygehusudgifter

Ringkøbing-Skjern: Mens flere kommuners udvalgsformænd klager over, at den kommunale økonomi bliver presset af højere priser på sygehusindlæggelser og speciallægebehandling, tager formand for social- og sundhedsudvalget Lennart Qvist (V) det mere med ro.

Han afviser at melde sig ind i et kommunalpolitisk hylekor på forhånd.

- For mig at se er der tale om et nulsums-spil, hvor udgifterne skal fordeles anderledes. Det er selvfølgelig en udfordring for os, hvis vores udgifter til bestemte ydelser stiger, men vi har faktisk tillid til de økonomiaftaler, der bliver indgået. Vi er opmærksomme på økonomien og følger selvfølgelig udviklingen tæt, siger han.

Helt konkret har Ringkøbing-Skjern Kommune i år budgetteret med ekstraudgifter på 6,8 millioner, som skal kompensere for en ny beregningsmodel, der betyder at kommunernes betaling til sygehus- og speciallægebehandling stiger for helt små børn og ældre over 65 år.

Om budgettet holder, er for tidligt at sige. Ifølge Ringkøbing-Skjern Kommune kan det endnu ikke gøres op, hvad ordningen har betydet for den kommunale økonomi i løbet af årets første fire en halv måned.

Udvalgsformand Lennart Qvist understreger, at kommunerne gennem flere år er blevet udfordret, fordi flere opgaver glider fra regionen over i kommunerne, men at det ikke kun er negativt.

- Patienter bliver udskrevet tidligere fra sygehusene, og vi skal i det hele taget organisere os anderledes end tidligere. Men der følger også gode ting med for patienterne, fordi opgaverne bliver løst tættere på borgerne. Blandt andet i forbindelse med genoptræning, siger han og fortsætter:

- Vi løser gerne ekstra opgaver, og vi har en forventning om, at der følger økonomi med.