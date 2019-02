Udvalgsformand: Nu bliver udfordringen med lægemangel endnu større

Det er vigtigt at lave en strategi for, hvordan kommunen tackler lægemanglen, siger Lennart Qvist.

Skjern: Når Tinghuslægerne i Skjern nu afleverer et ydernummer og sender 1000 patienter på jagt efter en ny læge, bliver udfordringen med at skaffe nye læger til Ringkøbing-Skjern endnu større.

Det siger socialudvalgsformand Lennart Qvist (løsgænger), der sammen med de øvrige udvalgsmedlemmer allerede har taget fat på at lave en strategi for, hvordan kommunen tackler lægemanglen.

Status er, at Ringkøbing-Skjern Kommune har 31 læger, fordelt på 15 praksisser. Fire praksisser har hver søgt endnu en læge, men forgæves. En af disse er Tinghuslægerne, som altså nu giver op og afleverer et ydernummer for at mindske arbejdspresset.

Samtidig har to læger i Videbæk og lægen i Vorgod-Barde sagt, at de vil gå på pension inden for nogle år, hvilket blot øger presset.

- Det er en kæmpe udfordring. Nu skal 1000 borgere ud og finde ny læge, og jeg har umiddelbart svært ved at se, hvor de skal gå hen. Det understreger, at arbejdet med at få fokus på at trække læger til er vigtigt. Vi kan ikke bare sige, at det er regionens opgave. Vi er nødt til at tage ejerskab på det kommunalt, siger Lennart Qvist.

Kommunen har taget initiativ til at invitere lægestuderende ud i studieophold og på rundture i kommunen.

Senest har Ringkøbing-Skjern Lægelaug arrangeret speeddating, hvor yngre læger kunne blive matchet med områdets læger med henblik på at lokke dem om bord.

- Vi lytter os til, at man som ung læge ikke er interesseret i at købe en bygning i en mindre by og være ansvarlig for driften. Yngre læger vil hellere være i et fællesskab og bo til leje. Derfor ser vi på, hvor regionen ejer bygninger, hvor vi har sundhedshuse, og hvor kommunen har bygninger, så vi gør det attraktivt at flytte hertil. Vi må have en plan. Det er i fredstid, vi skal have styr på det. Lige pludselig står vi i en situation, hvor en læge spørger os, om vi vil købe et hus til ham, og så skal vi have strategien på plads, siger Lennart Qvist.

Socialudvalget skal onsdag formiddag netop diskutere en henvendelse fra en borgergruppe i Vorgod-Barde, der vil indrette nyt lægehus i hallen.