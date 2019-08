Udvalgsformand: En bus rundt om fjorden kan gavne både turister og ansatte

Væksten i turismen kommer til at stille helt nye krav til den kollektive trafik - og det kan være en hjælp for både sæsonansatte og turister, hvis der indsættes en ny bus om sommeren, mener formand for erhvervs- og vækstudvalget Søren Elbæk (S).

- Hvis det skal have værdi, skal der også være et flow i det. Spørgsmålet er, om der er en lille forretning i det, men det er noget, som der kan regnes på, siger Søren Elbæk, der vil tage ideen med videre.

I løbet af de kommende år vil der ske meget med turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ud over, at der i forvejen er mange sommerhuse i området, så kommer Lalandia også til om nogle år. Naturkraft åbner næste år, Nationalparken er i støbeskeen, og Søren Elbæk vurderer, at den stigende turisme vil stille nye og større krav til transportmulighederne. En busforbindelse rundt om fjorden vil kunne sende turister på sightseeing, men den kan også give noget ekstra til restauranterne i området, hvor folk kan tage en bus til en restaurant uden at behøve spekulere på, hvem der skal køre hjem.

Sagen om Bork Vikingehavns manglende busforbindelse harmonerer ikke godt med, at kommunen gerne vil satse på turismen. Men det kan være en anledning til at se på, om der skal en ny mulighed ind, som både kan gavne turisterne og sæsonarbejderne:

Svært at udvide Rute 69

Bork betjenes af Rute 69, der kører mellem Skjern og Nr. Nebel, og som tidligere har været i fare for at blive lukket ned i forbindelse med en regional sparerunde. Ringkøbing-Skjern Kommune har derfor overtaget den fra regionen for at sikre dækningen. På skolefridage kører den fem gange, og teknik- og miljøudvalgets formand John G. Christensen (S) vurderer, at det er den samme oplevelse, som mange andre mindre bysamfund har.

- Der er ikke udsigt til, at busdækningen bliver bedre. Vi kan ikke skaffe alle de penge, der skal til for at drive denne service, siger John G. Christensen.

Overtagelsen af ruten betyder også, at den løbende skal justeres til efter behovet. Det kan være, at der skal indsættes en flexbus for at imødekomme efterspørgslen, men igen er det et spørgsmål om økonomi, for det koster også, når bussen står stille.

Om problemet med, at skoleelever har svært ved at komme på Bork Vikingehavn, siger John G. Christensen:

- Jeg går ud fra, at skolerne har et budget til at booke en bus, og når den kollektive trafik ikke er så tætdækkende, så er der denne anden løsning.