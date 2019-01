Udvalgsformand: Det er en spareøvelse, men der tages ikke noget fra børnene

- Det er en spareøvelse. Vi har haft et stort merforbrug, og det skyldes, at flere børn er blevet anbragt. Nu er antallet så for nedadgående, men udgiften til hver anbringelse er stigende. Når vi så ser, at vi i gennemsnit betaler mere for en anbringelse i familiepleje, end man gør andre steder i landet, spørger vi os selv, om det er hensigtsmæssigt. Det er væsentligt for os, at vi ikke betaler hverken mere eller mindre, end der er behov for. Vi har et stort ønske om, at børnene kommer godt af sted, og at plejefamilierne er godt tilfredse. Men vi vil ikke betale mere, end hvad er rimeligt er, siger Trine Ørskov (S), formand for børne- og familieudvalget.

Ringkøbing-Skjern: 140 børn i Ringkøbing-Skjern Kommune er anbragt uden for hjemmet. De 40 af dem på institutioner, mens 100 er i familiepleje. Udgiften er oppe på 90 millioner kroner årligt for kommunen, og tallet har været stigende over årene. Derfor har kommunen sat gang i en proces, hvor samtlige kontrakter med plejeforældrene skal fornyes.

Når et barn anbringes i familiepleje, modtager familien betaling i form af vederlag. Et vederlag er på 4.307 kroner om måneden.Hvor mange vederlag, familien skal have, afgøres ud fra en vurdering af, hvor belastet barnet er, og dermed hvor stor indsats, det kræver af familien. Kommunens nye model betyder, at en plejefamilie kan modtage mellem 3 og 10 vederlag pr barn. Betalingen kan altså gå fra 12.921 kr. som minimum og til 43.070 kr. som det maksimale månedligt. Beløbet er skattepligtigt. Dertil modtager familien 5.596 kroner pr måned for barnets kost og logi. Beløbet er skattefrit. Barnet modtager desuden tøj- og lommepenge. 3-10 årige får 617 kroner om måneden. 11-13 årige får 852 kroner, 14-15 årige får 1.234 kroner, 16-årige og ældre får 1.872 kroner. Til afholdelse af konfirmation giver kommunen 6.076 kroner.

- Vi ønsker mere harmonisering internt. Plejefamilierne skal aflønnes mere ensartet i forhold til den belastning, barnet har, og de har bidraget med viden og indsigt til den model, der er lavet nu. Hidtil har plejefamilierne forhandlet med de enkelte sagsbehandlere, hvilket har gjort det mere uens og tilfældigt. Men jeg er med på, at nogle plejefamilier kommer til at gå ned i løn, og at de derfor protesterer. Andre vil opleve at stige i løn, siger Trine Ørskov.

Hun vil ikke udtale sig om, hvorvidt et vederlag på eksempelvis 60.000 kroner månedligt for to plejebørn og dertil 10.000 kroner til kost og logi er rimeligt.

Søskendeloft

Det særlige søskendeloft, som betyder maksimalt 12 vederlag til en familie med to søskende, har politikerne bedt administrationen se på igen.

- Når en søskendeflok bliver anbragt i en plejefamilie, er det atypisk, at hver enkelt søskende har samme grad af udfordringer. Typisk er der én i søskendeflokken, der har de fleste udfordringer. Derfor siger vi, at der skal være et max på antallet af vederlag, man kan få. Deri ligger, at hvis to søskende begge er belastede i en grad, der overskrider maxgrænsen på 12 vederlag, er de så stor en udfordring, at de ikke bør være placeret i samme familie. Men vi har hæftet os ved det særlige i søskendeloftet og vil sandsynligvis bede administrationen se på det igen, siger Trine Ørskov.

Kommunen har ansat en medarbejder til at tage sig af forhandlingerne om de nye kontrakter. I fremtiden vil kontrakterne løbe i fire år mod hidtil blot ét år.

- Det giver ro til at fokusere på dét, som arbejdet handler om. Det uhensigtsmæssige i den gamle måde var, at vederlaget var til forhandling hvert år, og forældrene stod i den situation, at jo bedre barnet fik det undervejs, jo mindre vederlag ville det udløse. Jo bedre forældrene gjorde det, jo mindre i løn fik de. Den fireårige model betyder, at man ikke skal være bange for, at indkomsten ændrer sig. Man bliver enige om et gennemsnit i de næste fire år, og så kan man udelukkende fokusere på, hvad der er godt for barnet, siger Trine Ørskov.