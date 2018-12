Ringkøbing-Skjern: En gang om året bliver børne- og familieudvalget orienteret om sager behandlet af Ankestyrelsen vedrørende merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste, særlig støtte og mellemkommunal refusion i forbindelse med børn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig sygdom.

Knap hver anden ændres

I 2017 behandlede Ankestyrelsen 21 sager, der havde med merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste, særlig støtte, samvær og efterværn at gøre.

Af dem blev hver anden stadfæstet, og næsten lige så mange blev ophævet, ændret eller sendt til ny behandling i kommunen.

- En relativ stor del af sagerne omgøres ikke. Det er en rigtig fin statistik, og mit indtryk er ikke, at der er brug for justeringer i måden, kommunen behandler de sager på, siger Trine Ørskov.

Orienteringen viser desuden, at der siden 2011 er sket et stort fald i antallet af sager, der bliver anket til Ankestyrelsen. Men i de seneste par år kan man også se en stigning i antallet af dage, som det tager Ankestyrelsen at afgøre sager.

- Det er selvfølgelig i borgernes interesse at få en afgørelse så hurtigt som muligt, men det er desværre ikke noget, vi kan påvirke, siger udvalgsformanden.