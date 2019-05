Udvalg sender 75-elevers-grænsen til tælling: Elevtal fortæller ikke nok om en skole

RINGKØBING-SKJERN: 75-elevers-grænsen, der betyder at politikerne begynder at se på, om en skole er levedygtig, kan muligvis ende med at blive skrottet.

I hvertfald har børne- og familieudvalget på sit møde tirsdag gjort de indledende forberedelser til et opgør med grænsen, der har skabt nervøsitet i mange små lokalsamfund gennem de senere år. Det skal ske ved at nedsætte et såkaldt § 14, stk. 4 - udvalg, hvor fagfolk og politikere skal se på den fremtidige skolestruktur.

- Til næste møde vil vi bede administrationen om et oplæg til et kommisorium, men også med en tidshorisont, fortæller udvalgsformand Trine Ørskov (A).

Årsagen er, at politikerne finder 75-elevers-grænsen noget tilfældig, hvis skolernes fremtid kun skal afhænge af deres elevtal. Der er andre ting, der er vigtige. Blandt andet geografi, for bliver den nuværende tommelfingerregel ført ud i sin yderste konsekvens, kan der blive elever, der får meget langt til skole, og store områder, der ikke har en kommunal skole.

Trine Ørskov præsenterede nyheden ved dialogmødet på Fjelstervang Skole, hvor hun redegjorde for udvalgets betragtninger. Her lovede hun, at udvalget ville være grundige, men at det heller ikke skulle trække længere ud end nødvendigt.

75-elevers-grænsen har været sat på stand-by siden efteråret 2017, hvor politikerne under valgkampen var enige om, at de små skoler havde behov for mere tid til at få gjort noget ved sit elevtal.

Aktuelt er tre skoler under grænsen. Efter sommerferien er der 64 elever i Ådum Børneunivers, 65 elever på Højmark Skole og 72 elever på Fjelstervang Skole.