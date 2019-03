Udvalg fastholder udgifter til naturpleje

Teknik- og miljøudvalget mener, at beløb til pleje af fredede arealer ligger på det rigtige niveau.

RINGKØBING-SKJERN: En kommune har mange opgaver; blandt Ringkøbing-Skjerns mindre kendte er pleje af såkaldt arealfredede områder.

Det bruges der årligt 800.000 kroner til, og på sit seneste møde har teknik- og miljøudvalget drøftet, om niveauet er det rigtige.

Alt i alt findes der 48 arealfredninger i kommunen, fra de bittesmå som Hemmet Flyvergrav, der er på 120 kvadratmeter til Vest Stadil Fjord på 1485 hektar, både privat og offentligt ejet.

I nogle tilfælde kræves der forholdsvis intensiv pleje, i en stor del handler det om at bevare naturtilstanden. Kommunen foretager pleje i fredede områder, hvor kommunen enten har plejepligt eller plejeret, for at fredningen fortsat kan leve op til sit formål.

Mange af steder er plejebehovet imødekommet, men andre steder er der et stort behov for eksempelvis at fjerne invasive arter, afslå eller afbrænde lyng og fjerne selvsåede træer.

Med de nuværende ressourcer vil det tage op mod otte år at komme igennem de højst prioriterede fredninger, vurderer forvaltningen.

I teknik- og miljøudvalget mener man dog, at ressourcetildelingen er tilstrækkelig, siger teknik- og miljøudvalgsformand John G. Christensen (S).

Han ser dog muligheder for et godt samarbejde med en bestemt organisation:

- Vi betragter Danmarks Naturfredningsforening som en vigtig spiller, og foreningen er interesseret i at hjælpe, så vi vil undersøge, om DN kan inddrages mere i processen.